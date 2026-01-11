Izrael bude s Iránom opäť spolupracovať, dúfa Netanjahu: Zatiaľ podpísal s Nemeckom dohodu

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyjadril nádej, že Irán sa čoskoro oslobodí od „tyranie“ v súvislosti s masovými protestami, ktoré sa v krajine v posledných dňoch konajú. Podľa premiéra by potom obe krajiny mohli spolu znovu spolupracovať, píše správa agentúry AFP.
„Všetci dúfame, že tento perzský národ sa čoskoro oslobodí od bremena tyranie, a keď ten deň príde, Izrael a Irán sa opäť stanú lojálnymi partnermi pri budovaní budúcnosti prosperity a mieru pre oba národy,“ povedal Netanjahu na týždennom zasadnutí vlády. „Izrael pozorne sleduje udalosti v Iráne... Ľudia v Izraeli a na celom svete sú ohromení obrovskou odvahou iránskych občanov,“ dodal premiér.
Vyjadril sa aj Saar
Podobné slová vyjadril v nedeľu aj izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar. „Podporujeme boj iránskeho ľudu za slobodu a prajeme mu úspech,“ povedal v rozhovore zverejnenom na platforme X. „Myslíme si, že si zaslúžia slobodu... Necítime žiadnu nevraživosť voči iránskemu ľudu,“ doplnil Saar.
AFP zdôrazňuje, že Netanjahuove komentáre prišli krátko po tom, ako predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf varoval, že jeho krajina zaútočí na vojenské a námorné ciele USA, ak Spojené štáty napadnú Irán. Rozsiahle demonštrácie sa začali v Teheráne 28. decembra ako protest proti ekonomickým problémom a prudko rastúcej inflácii, no rýchlo sa rozšírili aj do ďalších miest islamskej republiky. Protesty si už vyžiadali najmenej 203 mŕtvych a viac ako 3200 ľudí bolo zadržaných, informovala televízia CNN s odvolaním sa na mimovládnu organizáciu monitorujúcu porušovanie ľudských práv v Iráne Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA.
Izrael podpísal s Nemeckom dohodu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v nedeľu podpísali bezpečnostnú dohodu o rozšírení spolupráce medzi krajinami v oblasti boja proti terorizmu a kybernetickej obrany, uviedla Netanjahuova kancelária. Odvolávala sa pri tom na údajné hrozby zo strany Iránu a jeho spojencov, informuje správa agentúry AFP.„Irán a jeho zástupcovia – Hizballáh, Hamas a húsíovia – ohrozujú nielen Izrael, ale aj regionálnu stabilitu a medzinárodnú bezpečnosť,“ uvádza sa vo vyhlásení Netanjahuovej kancelárie.
„Dnes podpísaná deklarácia upevňuje hlbokú spoluprácu s Nemeckom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, boja proti terorizmu a pokrokových technológií... Nepriatelia Izraela by mali vedieť, že ich neustále a všade sledujeme,“ dodáva sa v vyhlásení. „Myslím si, že Nemecko a Izrael sú prirodzenými partnermi... Spolupracovali sme v mnohých oblastiach,“ uviedol Netanjahu v samostatnom vyhlásení.
Podľa premiérovej kancelárie sa dohodou formálne schválilo rozsiahle partnerstvo medzi bezpečnostnými zložkami oboch krajín. Dobrindt, ktorý je na oficiálnej návšteve Izraela, v nedeľu rokoval aj so šéfom tamojšej diplomacie Gideonom Saarom, ktorý počas ich rozhovoru vyzval Európsku úniu, aby označila iránske Islamské revolučné gardy za „teroristickú organizáciu“. AFP vysvetľuje, že táto výzva prišla v čase, kedy sa v Iráne konajú celonárodné protesty. Podľa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) pri nich zahynulo už najmenej 538 ľudí a ďalších viac ako 10.600 ľudí bolo zadržaných.