Izraelská armáda tvrdí, že pri utorkovej prestrelke zahynulo 6 militantov

JERUZALEM - Izraelská armáda v stredu oznámila, že podľa aktualizovaných údajov zlikvidovala predchádzajúci deň pri prestrelke v Pásme Gazy šiestich militantov, ktorých obvinila z porušovania prímeria. Informuje o tom agentúra AFP.
Armáda vo vyhlásení v noci na stredu pôvodne uviedla, že počas prestrelky a náletov zabila dvoch zo šiestich militantov, ktorých identifikovala v blízkosti svojich jednotiek na západe mesta Rafah, zatiaľ čo vojaci prehľadávali okolie. V stredu následne armáda potvrdila, že zahynulo šesť militantov. Prítomnosť osôb v blízkosti vojakov a následnú prestrelku označila za „zjavné porušenie prímeria“.
Prímerie medzi Izraelom a Hamasom je napäté
Dohoda o prímerí vstúpila do platnosti vlani 10. októbra po dvoch rokoch bojov medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Izraelské jednotky sa následne stiahli z pozícií v Gaze a presunuli za tzv. žltú líniu. Mesto Rafah sa nachádza v oblasti za touto líniou, ktorú spravuje Izrael. Od začiatku prímeria sa obe strany obviňujú z jeho porušovania.
Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze pod kontrolou Hamasu zabili izraelské sily od začiatku prímeria v Gaze najmenej 447 Palestínčanov. Izraelská armáda uvádza, že militanti v tom istom období zabili troch jej vojakov.