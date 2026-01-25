More si vyžiadalo ďalšie obete: Pri Grécku sa potopila loď s migrantmi

ATÉNY - Pri gréckom pobreží sa potopilo plavidlo s viac ako 50 migrantami na palube. Zahynula pri tom žena a chlapec, ďalšie tri osoby sú nezvestné, ozrejmila pobrežná stráž v nedeľu. Informuje agentúra AFP.
„Podarilo sa zachrániť päťdesiat migrantov“ pri ostrove Ikaria v Egejskom mori, uviedla hovorkyňa pobrežnej stráže. „(Členovia) pobrežnej stráže vedú záchrannú operáciu na lodi a očakáva sa, že sa v priebehu dňa zapojí aj tím záchranárov a potápačov,“ ozrejmila. Štátna televízia ERT informovala, že záchrannú akciu sťažuje silný vietor. Ikaria sa nachádza neďaleko západného pobrežia Turecka, ktoré je častým východiskovým bodom pre migrantov na ceste do Európskej únie.
Mnohí utečenci si ale zvolia aj dlhšiu trasu vedúcu cez Líbyu na Krétu. Plavby sú nebezpečné a začiatkom decembra úrady našli 17 mŕtvych po tom, čo sa loď potopila pri Kréte. Ďalších 15 osôb bolo nezvestných. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uvádza, že od roku 2014 zahynulo alebo sa stratilo v Stredozemnom mori približne 33-tisíc migrantov.