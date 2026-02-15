Za hranicou únosnosti! Brutálne umučenie chlapca (†3) rodičmi, DETAILY zverstva len ťažko rozdýchate

INNSBRUCK - V rakúskom Innsbrucku sa tento týždeň skončil proces, ktorý sudcov, porotu aj verejnosť priviedol na hranicu únosnosti. Trojročný Elias z Tirolska zomrel po dlhodobom týraní, za ktoré boli jeho rodičia odsúdení na doživotné tresty.
Mučivá smrť trojročného tirolského chlapca, ktorého päť nekonečných mesiacov mučili jeho vlastní rodičia, až kým nakoniec nezomrel od hladu a smädu v zásuvke s rozmermi 50 x 50 centimetrov, posunula hranice toho, čo bolo na Krajskom súde v Innsbrucku znesiteľné. Štátna zástupkyňa vo svojom záverečnom vystúpení zdôraznila, že takýto prípad ešte v tomto súdnom obvode neriešili – a podľa nej ani v celom Rakúsku, píše Kronen Zeitung.
„Ono“, „Dorothea“ alebo „Stará žena“ – tak pár vo veku 27 rokov nazýval démona, o ktorom vraj verili, že prebýva v tele ich dieťaťa a že ho treba poraziť. Súdni znalci však odmietli, že by išlo o psychickú chorobu či blud. Podľa psychiatričky Adelheid Kastner si rodičia vytvorili vlastné vysvetlenie, aby nemuseli niesť zodpovednosť za chaos vo svojom živote, ktorý zahŕňal aj starostlivosť o ďalšie tri malé deti a finančné problémy.
Šokujúce dôkazy a svedectvá
Vyšetrovanie odhalilo rozsiahlu komunikáciu medzi rodičmi – viac ako 125‑tisíc správ, ktoré dokumentovali ich správanie a vzájomné utvrdzovanie sa v tom, čo robia. V ich vlastnom synovi – malom Eliasovi – našli úplne bezbrannú obeť. Odhalili, ako chlapca zneužívali nepredstaviteľnými spôsobmi, pričom si to užívali a navzájom sa povzbudzovali. „Zabiť ho nestačí – musí zomrieť bolestivou smrťou,“ citovala z jednej chatovej správy prokurátorka Verena Pezzei.
Svedectvá a dôkazy ukázali, že Elias bol celé dni a noci zamknutý vo svojej izbe a neskôr v kúpeľni bez okien a svetla. „Ústa mal často zalepené páskou, ruky a nohy zviazané káblovými zväzkami,“ dodala prokurátorka. Spočiatku, pokiaľ mu to sily dovoľovali, Elias stále búchal na dvere. Jeho najstaršia sestra (6) neskôr vyšetrovateľom povedala, že búchanie už nemohla vydržať.
Porota po vypočutí všetkých dôkazov rozhodla jednoznačne: obaja rodičia sú vinní a dostávajú doživotné tresty odňatia slobody. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obhajoba môže podať odvolanie.