Británia, Nemecko a Francúzsko odsúdili zabíjanie demonštrantov v Iráne

LONDÝN/BERLÍN/PARÍŽ - Lídri Británie, Francúzska a Nemecka v piatok odsúdili zabíjanie demonštrantov v Iráne a vyzvali Teherán, aby „konal zdržanlivo“ v súvislosti s potláčaním demonštrácií. Informuje o tom agentúra DPA a AFP.
Rozsiahle demonštrácie sa v Teheráne začali 28. decembra a postupne sa rozšírili do všetkých provincií krajiny. Ich dôvodom je prudký pokles hodnoty iránskej meny. Začiatkom roka 2026 výmenný kurz za jeden dolár výrazne prekročil 1,4 milióna rialov, pred islamskou revolúciou v roku 1979 to bolo približne 70 rialov. Iránska vláda v krajine odstavila internet a medzinárodné telefónne hovory, čo sťažuje kontakt medzi ľuďmi. Podľa dostupných informácií zahynulo počas protestov najmenej 62 ľudí a ďalších 2300 bolo zadržaných.
„Sme hlboko znepokojení správami o násilí zo strany iránskych bezpečnostných síl a dôrazne odsudzujeme zabíjanie protestujúcich,“ uviedli v spoločnom vyhlásení francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a nemecký kancelár Friedrich Merz. „Iránske orgány majú povinnosť chrániť svojich obyvateľov a umožniť im slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie bez strachu z odvety. Vyzývame iránske orgány, aby konali zdržanlivo, vyhýbali sa násiliu a dodržiavali základné práva iránskych občanov,“ dodali.