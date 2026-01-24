Nemecko plánuje reagovať na kybernetické útoky výrazne razantnejšie, uviedol minister vnútra

BERLÍN - Nemecká vláda plánuje v budúcnosti reagovať na kybernetické útoky výrazne razantnejšie, a to aj zásahmi v zahraničí. Uviedol to minister vnútra Alexander Dobrindt v rozhovore pre denník Süddeutsche Zeitung, ktorý vyšiel v sobotu.
„Budeme odpovedať, aj v zahraničí. Budeme narúšať činnosť útočníkov a ničiť ich infraštruktúru,“ vyhlásil Dobrindt. Podľa ministra budú protiopatrenia realizovať spoločne spravodajské služby a Spolkový kriminálny úrad. Ministerstvo vnútra zároveň plánuje zriadiť nové obranné centrum proti hybridným hrozbám, ktorého cieľom je zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými úrovňami štátu. Centrum by malo začať fungovať ešte v tomto roku, napísala agentúra DPA.
Nemecko čelí neustálym kybernetickým útokom
Dobrindt upozornil, že Nemecko čelí neustálym kybernetickým útokom namiereným proti štátnym inštitúciám, kritickej infraštruktúre aj súkromným firmám. Mnohé z nich podľa jeho slov vykonávajú skupiny napojené na spravodajské služby cudzích štátov. Nemecký minister v tejto súvislosti spomenul najmä hybridné útoky z Ruska. „Toto nemôžeme akceptovať,“ zdôraznil.
Zároveň poznamenal, že nemecké spravodajské služby by mali dostať nové právomoci v oblasti získavania informácií aj operatívneho pôsobenia. „Príliš dlho sme boli odkázaní na informácie od iných. Pre mňa je jasné, že potrebujeme aj zlom v oblasti spravodajských služieb,“ povedal. Podľa Dobrindta chce vláda umožniť spravodajským službám, aby si viac informácií zabezpečovali samostatne a aby mohli konať aktívnejšie. Príslušnú legislatívu plánuje predložiť v prvej polovici tohto roka.