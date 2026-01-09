RN a LFI podali návrhy na vyslovenie nedôvery Lecornuovej vláde vo Francúzsku

PARÍŽ - Pravicové Národné združenie (RN) a ľavicové Nepoddajné Francúzsko (LFI) v piatok podali v parlamente návrhy na vyslovenie nedôvery vláde premiéra Sébastiena Lecornua. Podľa agentúry AFP sa očakáva, že ani jeden z nich poslanci neschvália.
Predseda RN Jordan Bardella vo štvrtok uviedol, že strana o hlasovanie požiada pre „zradu francúzskych farmárov“ prezidentom Emmanuelom Macronom. LFI to odôvodnilo „robením hanby v Bruseli i vo Washingtone“. RN návrh na odvolanie podalo napriek tomu, že Macron sľúbil hlasovať proti kritizovanej obchodnej dohode medzi EÚ a združením Mercosur. Tú v piatok podporili vyslanci členských štátov.
Najväčšia zóna voľného obchodu
Dohoda by podľa Európskej komisie vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete a umožnila členským štátom EÚ zvýšiť vývoz vozidiel, strojov, vína a liehovín do Latinskej Ameriky. Európski farmári však budú čeliť tlaku lacnejších poľnohospodárskych výrobkov z Južnej Ameriky, čo môže spôsobiť bankrot menších fariem. LFI návrh podalo z dôvodu, že Macron „nebol schopný odsúdiť nelegálnu a nelegitímnu vojnu Spojených štátov proti Venezuele“. Počas víkendovej operácie v Caracase špeciálne jednotky USA zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
Macron spočiatku uviedol, že sa Venezuelčania „môžu len radovať“ z Madurovho zajatia, čo niektorí Francúzi považujú za nadbiehanie Trumpovi. Neskôr dodal, že americkú operáciu „ani nepodporuje, ani ju neschvaľuje“. Francúzsko po predčasných voľbách v roku 2024 upadlo do politickej krízy. Prezident Macron ich vypísaním dúfal v konsolidáciu svojej väčšiny, výsledky volieb však priniesli hlboko rozdelenú dolnú komoru parlamentu bez jasnej dominancie niektorej zo strán. Lecornu vo štvrtok na sociálnej sieti X obvinil RN i LFI z „cynického straníckeho pózovania“ a „opätovného zdržovania diskusií o rozpočte“.