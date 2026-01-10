Európa stojí na prahu katastrofy: Budúci dôchodcovia bez peňazí od štátu?! Znepokojivý PRIESKUM

BRUSEL - Väčšina ľudí vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku sa domnieva, že štátny dôchodkový systém v ich krajine pre nich nie je či nebude dostatočne štedrý. Podľa prieskumu YouGov však nepodporujú možnosti na jeho prepracovanie vrátane zvýšenia veku pre odchod do dôchodku. Píše web euronews.com.
Podľa správy OECD vynakladajú Grécko a Taliansko približne 16 percent HDP na verejné dôchodky, čo je najviac spomedzi členských krajín. V Rakúsku, Francúzsku a Portugalsku to je 13 až 14 percent rozpočtu. Na opačnom konci spektra sú Austrália, Čile, Island, Írsko a Kórea kde sa na verejné dôchodky dávajú menej ako štyri percentá HDP. Čile a Írsko majú relatívne mladú populáciu, v Austrálii a na Islande sú povinné zamestnanecké systémy a vysoký vek odchodu do dôchodku (67 rokov). Podobne to je v krajinách s priaznivou demografickou situáciou ako Izrael, Mexiko a Nový Zéland.
Dôchodkový systém už bude nedostupný
Dve tretiny francúzskych, nemeckých a španielskych respondentov tvrdia, že v čase, keď odídu do dôchodku súčasní tridsiatnici a štyridsiatnici, štátny dôchodkový systém v ich krajine už bude nedostupný. Na druhej strane sú súčasní dôchodcovia optimistickí pri otázke schopnosti svojej krajiny financovať štátny dôchodkový systém. Viac ako 70 percent Talianov a Poliakov, ktorí nie sú v dôchodku, si nie je istých, či budú mať dostatok peňazí a pohodlný dôchodok. Vo Francúzsku je to 66 a v Španielsku 64 percent. Existuje tam len obmedzená podpora opatrení pre riešenie tohto problému, píše euronews. Respondenti v piatich krajinách EÚ uvádzajú ako najčastejšiu možnosť neskorší odchod do dôchodku a zákonná povinnosť pre ľudí v produktívnom veku, aby dostatočne prispievali do sporiaceho dôchodkového plánu.
Najmenej preferované riešenie
Poľskí respondenti uprednostňovali najmä poskytovanie podpory starším pracovníkom, Nemci doplnkový príjem k súkromnému alebo zamestnaneckému dôchodkovému sporeniu. V Taliansku ako v jedinej krajine podporovali zníženie alebo úplné zrušenie štátneho dôchodku pre vysoko príjmové skupiny. Najmenej preferovanými riešeniami bolo zvýšenie odvodových sadzieb pre ľudí v produktívnom veku, zníženie financovania vládnych služieb na podporu starších ľudí a zníženie štátnych dôchodkov. Tie vo väčšine krajín EÚ fungujú ako priebežný systém, čiže súčasných dôchodcov financujú súčasní zamestnanci.
Vzhľadom na klesajúci počet obyvateľov v produktívnom veku a rastúci počet neštandardných pracovných miest je najmä v prípade žien v budúcnosti ohrozená šanca mať primeraný dôchodok, píše euronews.com. Rozdiel v dôchodkoch medzi mužmi a ženami predstavuje 24,5 percenta. Európska komisia načrtla dvojpilierový prístup na zvýšenie úspor na dôchodok a mobilizáciu bankových vkladov v celom bloku vo výške až 10 biliónov eur s podporou strategických priorít EÚ v obrane, bezpečnosti a digitálnej a zelenej transformácii.