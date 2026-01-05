Grónsko pod ochranou Dánska: USA záujem berú vážne, tvrdí Frederiksenová

KODAŇ - Záujem amerického prezidenta Donalda Trumpa o prevzatie Grónska je myslený vážne. Upozornila na to dnes podľa agentúry Reuters dánska premiérka Mette Frederiksenová. Pripomenula, že Dánsko a Grónsko jeho ambíciu odmietli.
Trump opäť spomína Grónsko
Trump v nedeľu, deň po americkej vojenskej intervencii vo Venezuele, znovu zopakoval, že Spojené štáty potrebujú Grónsko. Fredriksenová ešte v ten istý deň vyhlásila, že takéto vyjadrenia sú nezmyselné a že USA nemajú právo anektovať žiadnu z troch častí Dánskeho kráľovstva.
"Bohužiaľ sa domnievam, že by sme mali brať amerického prezidenta vážne, keď hovorí, že chce Grónsko," povedala dnes dánska premiérka verejnoprávnej rozhlasovej a televíznej stanici DR. "Dala som jasne najavo, aký je postoj Dánskeho kráľovstva, a Grónsko opakovane vyhlásilo, že nechce byť súčasťou Spojených štátov," zdôraznila Frederiksenová. "Ak Spojené štáty zaútočia na inú krajinu NATO, bude koniec všetkému," dodala.
Politici volajú po pokoji
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen predtým podľa miestnej rozhlasovej a televíznej spoločnosti KNR vyzval na pokoj, keďže údajne nie je dôvod na paniku. Grónski politici opakovane zdôrazňujú, že Grónsko, ktoré je autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva, o svojej budúcnosti rozhodne samo.
Ostrov obývaný približne 56.000 ľuďmi býval do 50. rokov 20. storočia dánskou kolóniou a v roku 1979 získal čiastočnú autonómiu, keď vznikol jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraničné záležitosti, obranu či menovú politiku Grónska. V roku 2009 získalo Grónsko možnosť vyhlásiť plnú nezávislosť na základe referenda. Podporu suverenity a územnej celistvosti Dánska a Grónska dnes vyjadrili okrem iného Británia, Francúzsko a ďalšie európske krajiny a Európska komisia.
Trump v nedeľu v rozhovore pre magazín The Atlantic povedal: "Grónsko rozhodne potrebujeme. Potrebujeme ho na obranu." Svoje plány na získanie Grónska, pri ktorých v minulosti nevylučoval ani nasadenie vojenskej sily, už skôr odôvodňoval národnou bezpečnosťou USA. Ostrov s rozlohou 2,17 milióna kilometrov štvorcových má strategický význam a zároveň disponuje veľkým nerastným bohatstvom.