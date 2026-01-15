Hrozný výbuch v Utrechte: Historická budova explodovala do strán, hlásia zranených

AMSTERDAM - V holandskom meste Utrecht vo štvrtok nastal v jednej z budov výbuch a následne tam vypukol požiar. Najmenej štyri osoby pri tom utrpeli zranenia, uviedli tamojší predstavitelia pre verejnoprávneho vysielateľa Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Infprmujú o tom správy portálu DutchNews a agentúry AFP.
Výbuch budovy na ulici Visscherssteeg okolo 15.30 h roztrieštil sklo a rozmetal trosky po okolí. Koľko osôb utrpelo zranenia ani rozsah škôd sa v súčasnosti nedá presne určiť, uviedla starostka Utrechtu Sharon Dijksmaová. Ozrejmila, že okolnosti incidentu sa vyšetrujú; niektoré osoby hlásili zápach plynu. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by šlo o cudzie zavinenie či teroristický čin. Predbežné správy pôvodne naznačovali dve explózie, no táto informácia nie je potvrdená, uvádza NOS.
Očití svedkovia hovorili, že po výbuchu nastal chaos a na ulici ležali kusy muriva a rozbitých okien. Hasiči mohli vstúpiť do budovy, kde došlo k výbuchu o 17.30 h. Zatiaľ nie je zrejmé, či sa pod troskami nachádzajú aj ďalšie osoby. Polícia a hasiči uzavreli oblasť, evakuovali okolitých obyvateľov a blokujú tam prístup kvôli nebezpečnej situácii.