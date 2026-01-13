Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

Česká opozícia útočí: Podala návrh na odvolanie Okamuru, hľadá ďalšie možnosti

Ilustračné foto
PRAHA - Česká opozícia podala spoločný návrh na odvolanie Tomia Okamuru z funkcie predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR. Všetkých 92 podpisov opozičných poslancov odovzdali zástupcovia jednotlivých strán v utorok dopoludnia v Okamurovej kancelárii. Na začiatku utorňajšej schôdze, na ktorej chce vláda Andrej Babiša žiadať o dôveru, opoziční poslanci požiadali, aby bol ich návrh zaradený do programu aktuálneho zasadnutia, to však neprešlo.

„Predseda Poslaneckej snemovne má stelesňovať rešpekt k ústave, demokratickým pravidlám, ku všetkých občanom a bezpečnosti tejto krajiny... Ale jeho výroky a správanie tieto základné hodnoty po celý čas jeho krátkeho mandátu prekračujú, a preto v tejto funkcii nemá zotrvávať,“ zdôvodnila návrh na odvolanie predsedníčka poslaneckého klubu Pirátov Olga Richterová.

Šéf poslancov ODS Marek Benda pred začiatkom schôdze uviedol, že opozícia považuje za nevyhnutne nutné zistiť, či hnutie ANO skutočne stojí za Okamurom aj pri prejavoch, ktoré prednáša. Okamurov novoročný prejav, v ktorom kritizoval vedenie Ukrajiny a hovoril napríklad o „ukrajinských zlodejoch okolo Zelenského junty“, bol podľa Bendu ďaleko za čiarou toho, čo by malo byť v parlamentnej demokracii možné.

„Nie je možné, aby predseda sedempercentnej strany hovoril v mene Poslaneckej snemovne a hovoril akože k svojim voličom. Predseda PSP je tretí najvyšší ústavný činiteľ v krajine a musí hovoriť spôsobom, ktorý tejto ústavnej funkcii zodpovedá. Zodpovedá zaňho Andrej Babiš a hnutie ANO, tí ho do tej pozície zvolili a my chceme dnes zistiť, či za ním naďalej stoja a či sú také prejavy tiež prejavmi hnutia ANO,“ dodal Benda.

Poslanci na úvod utorňajšej schôdze hlasovali o poradí jednotlivých bodov, návrh týkajúci sa odvolania Okamuru však neprešiel. Hlasovalo zaň 90 poslancov, 108 bolo proti. Neprešlo ani to, aby bol do programu schôdze zaradený bod s návrhom predsedu hnutia STAN Víta Rakušana na uznesenie, ktorým by sa snemovňa od výrokov Okamuru dištancovala. Benda preto požiadal o polhodinovú prestávku na poradu klubu ODS.

Politológ Miloš Brunclík z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe považoval za veľmi nepravdepodobné, že by bol Okamura odvolaný. Ide podľa neho skôr o politické gesto, výraz silného nesúhlasu opozície. „Rozhorčenie opozície chápem, ale myslím si, že je veľmi nepravdepodobné, že by bol Tomio Okamura odvolaný. Opozícia to nemôže prejsť mlčaním... ale z pohľadu odborníka alebo občana to nie je úplne podstatné. Nikoho to úplne nezaujíma,“ uviedol Brunclík.

Poslanci Okamuru odvolávať nebudú, opozícia zvažuje ďalšie možnosti

Po tom, ako v Poslaneckej snemovni českého parlamentu v utorok neprešiel návrh opozície na zaradenie bodu o odvolaní predsedu snemovne Tomia Okamuru z funkcie, zvažujú opozičné strany ďalšie možnosti. Predseda hnutia STAN Vít Rakušan na následnom brífingu uviedol, že opozícia sa s odmietnutím nehodlá zmieriť.

„Zvažujeme všetky možnosti,“ odpovedal Rakušan na otázku, aké budú ďalšie kroky a či prípadne strany podajú návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. „Rozhodne sa s tým nehodláme zmieriť a nehodláme naše úsilie o to, aby vedenie snemovne reprezentovalo jej reálnu väčšinu, vzdať,“ vyhlásil šéf STAN.

Bývalý predseda českej vlády Petr Fiala podotkol, že s prejavom, aký mal na Nový rok Okamura, nemôže vystúpiť niekto, kto reprezentuje snemovňu a je tretím najvyšším ústavným činiteľom. Koalícia podľa jeho slov premárnila šancu Okamuru odvolať alebo sa aspoň od jeho „extrémnych názorov“ dištancovať. Dodal, že takéto názory síce na pôde dolnej komory zaznievať môžu, ale nie z úst toho, kto stojí v jej čele.

„Ukazuje sa, že som mal pravdu, keď som varoval pred voľbou Tomia Okamuru do čela Poslaneckej snemovne. Ukazoval som na príkladoch jeho výrokov za posledných minimálne desať rokov, že tento človek nemôže reprezentovať Poslaneckú snemovňu a zaradiť sa medzi najvyšších ústavných činiteľov ČR. Bohužiaľ, vládna koalícia ho svojimi hlasmi do tejto funkcie presadila a keď po mesiaci prejavil absolútnu nekompetentnosť, tak ho vo funkcii udržala,“ zdôraznil expremiér.

Okamura to komentoval slovami, že opozícia nemá žiadnu pozitívnu tému ani riešenie na zvýšenie životnej úrovne českých občanov, tak im nezostáva nič iné, než navrhovať odvolanie za názor. „To je tu úplná novinka. Pretože keď bol v minulosti nejaký návrh na odvolanie, bolo to vždy z dôvodu, keď mal niekto dojem, že je porušovaný zákon o rokovacom poriadku snemovne... Opozícia sa snaží perzekvovať ľudí za pravdu. Ale my presadzujeme slobodu a demokraciu,“ podotkol vo vysielaní ČT24 šéf snemovne.

Česká opozícia podala v utorok spoločný návrh na odvolanie Okamuru z funkcie predsedu snemovne a odovzdala všetkých 92 podpisov opozičných poslancov. V úvode schôdze požiadala o zaradenie tohto bodu do programu aktuálnej schôdze. To však neprešlo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov, 108 bolo proti. Neprešlo ani to, aby bol do programu schôdze zaradený bod s návrhom Rakušana na uznesenie, ktorým by sa snemovňa od výrokov šéfa SPD dištancovala.

Okamura v novoročnom prejave kritizoval vedenie Ukrajiny a hovoril napríklad o „ukrajinských zlodejoch okolo Zelenského junty“ a vyjadril sa tiež proti vstupu Ukrajiny do EÚ. Premiér Andrej Babiš to komentoval slovami, že Okamura hovoril k svojim voličom a zrejme chcel osloviť aj voličov Stačilo!, ktoré sa do snemovne nedostalo. Na otázku, či si za slovami v prejave stále stojí, v utorok reagoval, že áno a že by ho najradšej prečítal v priamom prenose v televízii, aby ho počulo čo najviac ľudí, ale vraj mu to zatiaľ nebolo umožnené.

