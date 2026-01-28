Mrazivé VIDEO z východu Slovenska: Stačila sekunda a skončilo by to FATÁLNE!

KOŠICE - Na východe Slovenska len o vlások došlo k tragédii. Vodič predbiehal v hustej hmle bez výhľadu a len vďaka pohotovej reakcii ostatných vodičov sa čelne nezrazil s kamiónom. Všetko sa to dialo pred očami policajnej hliadky.
Policajná hliadka v Košickom kraji zaznamenala počas služby mimoriadne nebezpečné predbiehanie v hustej hmle. "Vodič sa rozhodol obiehať iné vozidlo bez dostatočného výhľadu, pričom sa v protismere náhle objavilo nákladné vozidlo. Len vďaka pohotovej reakcii vodiča obiehaného vozidla, ktorý sa stiahol ku krajnici, a vodiča kamióna, ktorý takisto uhol, nedošlo k čelnej zrážke. Tá by s veľkou pravdepodobnosťou mala fatálne následky," opisuje udalosť polícia, ktorá zábery z nebezpečného predchádzania zverejnila na sociálnej sieti.
Vodič bol následne policajnou hliadkou zastavený a bola mu uložená bloková pokuta vo výške 150 eur. Polícia opakovane upozorňuje, že hmla výrazne znižuje viditeľnosť aj reakčný čas. Predbiehanie v takýchto podmienkach je extrémne rizikové a ohrozuje životy všetkých účastníkov cestnej premávky.
Polícia apeluje na vodičov, aby nepreceňovali svoje schopnosti, nepredbiehali bez dostatočného výhľadu a jazdili opatrne a zodpovedne. "Tentoraz to skončilo bez nehody. Stačila však sekunda," uzatvára polícia.