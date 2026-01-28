Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

Mrazivé VIDEO z východu Slovenska: Stačila sekunda a skončilo by to FATÁLNE!

KOŠICE - Na východe Slovenska len o vlások došlo k tragédii. Vodič predbiehal v hustej hmle bez výhľadu a len vďaka pohotovej reakcii ostatných vodičov sa čelne nezrazil s kamiónom. Všetko sa to dialo pred očami policajnej hliadky.

Policajná hliadka v Košickom kraji zaznamenala počas služby mimoriadne nebezpečné predbiehanie v hustej hmle. "Vodič sa rozhodol obiehať iné vozidlo bez dostatočného výhľadu, pričom sa v protismere náhle objavilo nákladné vozidlo. Len vďaka pohotovej reakcii vodiča obiehaného vozidla, ktorý sa stiahol ku krajnici, a vodiča kamióna, ktorý takisto uhol, nedošlo k čelnej zrážke. Tá by s veľkou pravdepodobnosťou mala fatálne následky," opisuje udalosť polícia, ktorá zábery z nebezpečného predchádzania zverejnila na sociálnej sieti.

Sekunda od tragédie: Nebezpečné predbiehanie v hmle takmer skončilo fatálne (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Vodič bol následne policajnou hliadkou zastavený a bola mu uložená bloková pokuta vo výške 150 eur. Polícia opakovane upozorňuje, že hmla výrazne znižuje viditeľnosť aj reakčný čas. Predbiehanie v takýchto podmienkach je extrémne rizikové a ohrozuje životy všetkých účastníkov cestnej premávky.

Polícia apeluje na vodičov, aby nepreceňovali svoje schopnosti, nepredbiehali bez dostatočného výhľadu a jazdili opatrne a zodpovedne. "Tentoraz to skončilo bez nehody. Stačila však sekunda," uzatvára polícia.

AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Brutálna vražda vo
MIMORIADNE Brutálna vražda vo Vranove nad Topľou: Syn mal dobodať otca (†65), mamu (†61) aj sestru (†42)! Prvé DETAILY
Domáce
Peter Pellegrini a Pavol
Pellegrini má toho dosť: Šéfa tajných vyjde nehoda pod Zoborom draho, prišiel TREST od hlavy štátu!
Domáce
Mrazivé VIDEO z východu
Mrazivé VIDEO z východu Slovenska: Stačila sekunda a skončilo by to FATÁLNE!
Domáce
Nová autobusová linka: Lučenec a Budapešť budú spojené priamo
Nová autobusová linka: Lučenec a Budapešť budú spojené priamo
Banská Bystrica

FOTO Robotníci z Bangladéšu a
DESIVÁ PRAVDA: Rusi lákajú robotníkov z chudobných krajín na lepšiu prácu, všetci končia na ukrajinskom fonte!
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin
Putin prijal Šaru: Rokovali najmä o budúcnosti ruských základní v Sýrii
Zahraničné
Razantná stopka pre čínske
Razantná stopka pre čínske automobilky! V Poľsku sprísňujú bezpečnostné opatrenia, problém má aj Tesla
Zahraničné
Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič.
Pripojí sa Chorvátsko k Trumpovej Rade mieru? Plenkovič jasne povedal
Zahraničné

Chrissy Teigen
Jeden pohár jej nikdy nestačil! Žena najsexi muža sveta to skúša znova: Som 52 dní triezva!
Zahraniční prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Barbora Krajčírová tretíkrát tehotná: Pohlavie pred rodinou TAJÍ a... Nečakaná reakcia dcéry Amie
Domáci prominenti
Adela Vinczeová v Trochu
STVR po konci Adely Vinczeovej: Už má NÁHRADU... Nová talkšou s TOUTO moderátorkou!
Domáci prominenti
Matt Damon a Luciana
Matt Damon rapídne schudol: VYZIABNUTÁ tvár a sexepíl bye bye!
Zahraniční prominenti

Dobrá správa pre zaneprázdnených:
Dobrá správa pre zaneprázdnených: Odborníčka hovorí jasne: Koľkokrát týždenne je to ideálne?
Zaujímavosti
Jednoduchý trik, ako zistíte,
Jednoduchý trik, ako zistíte, či bol váš banán chemicky ošetrovaný: Stačí sledovať signály na šupke!
vysetrenie.sk
Zradné krvácanie: Michelle ignorovala
Zradné krvácanie: Michelle ignorovala TENTO príznak v domnení, že starnúť je normálne: Lekári ju okamžite brali na sálu!
Zaujímavosti
Vodičský preukaz za 14-tisíc
Vodičský preukaz za 14-tisíc dolárov? Keď uvidíte, koľko pokusov potrebovala TÁTO babička, nebudete veriť vlastným očiam
Zaujímavosti

REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!
Majú ďalšie dlhopisy pre ľudí šancu na úspech? Na toto by sa mali investori pripraviť!
Majú ďalšie dlhopisy pre ľudí šancu na úspech? Na toto by sa mali investori pripraviť!

Zmena, ktorá sa dotkne spoluhráčov Slafkovského: Montreal pristúpil k nevyhnutnému kroku
Zmena, ktorá sa dotkne spoluhráčov Slafkovského: Montreal pristúpil k nevyhnutnému kroku
NHL
Veľmi zlá správa! Opora Slovenska nebude štartovať na ZOH, Országh už má náhradníka
Veľmi zlá správa! Opora Slovenska nebude štartovať na ZOH, Országh už má náhradníka
Hokej na ZOH 2026
Pochmúrna atmosféra v Crans Montane: Viaceré lyžiarky mali pri mene hviezdičku
Pochmúrna atmosféra v Crans Montane: Viaceré lyžiarky mali pri mene hviezdičku
Lyžovanie
FOTO Bývalá svetová jednotka si užíva tenisový dôchodok plnými dúškami: Svetu oznámila nádhernú správu
FOTO Bývalá svetová jednotka si užíva tenisový dôchodok plnými dúškami: Svetu oznámila nádhernú správu
WTA

Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Novinky
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Správy
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
Klasické testy

Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Rady, tipy a triky
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Trendy na trhu práce
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
Vzťahy na pracovisku
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
KarieraInfo.sk

Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
Plnená kuracia kapsa so zapečenou šunkou a syrom
Plnená kuracia kapsa so zapečenou šunkou a syrom
Kuracie prsia
Fašiangové vyprážané ruže: Príprava je jednoduchšia, než sa zdá
Fašiangové vyprážané ruže: Príprava je jednoduchšia, než sa zdá
Výber receptov

Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
Android
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
Android
V počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj ho
V počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj ho
Bezpečnosť
Základ zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppe
Základ zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppe
Správy

Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax

Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Záhrada
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada

Myslela som si, že máme dokonalé manželstvo: Zistila som, že môj muž má druhý život
Partnerské vzťahy
Myslela som si, že máme dokonalé manželstvo: Zistila som, že môj muž má druhý život
MIMORIADNE Brutálna vražda vo
Domáce
MIMORIADNE Brutálna vražda vo Vranove nad Topľou: Syn mal dobodať otca (†65), mamu (†61) aj sestru (†42)! Prvé DETAILY
Peter Pellegrini a Pavol
Domáce
Pellegrini má toho dosť: Šéfa tajných vyjde nehoda pod Zoborom draho, prišiel TREST od hlavy štátu!
Mrazivé VIDEO z východu
Domáce
Mrazivé VIDEO z východu Slovenska: Stačila sekunda a skončilo by to FATÁLNE!
Robotníci z Bangladéšu a
Zahraničné
DESIVÁ PRAVDA: Rusi lákajú robotníkov z chudobných krajín na lepšiu prácu, všetci končia na ukrajinskom fonte!

