Poľsko na konci roka 2025 zaznamenalo kyberútoky na energoinfraštruktúru

VARŠAVA - Na konci roka 2025 sa v Poľsku výrazne zvýšil počet kybernetických útokov na elektroenergetickú infraštruktúru, najmä na distribučné spoločnosti. Uviedol to v stredu minister energetiky Milosz Motyka, podľa ktorého všetky pokusy boli úspešne odrazené a nedošlo k prerušeniu dodávok elektriny. Informuje o tom agentúra PAP.
Motyka počas tlačovej konferencie po zasadnutí vlády zdôraznil, že zásadnú úlohu pri odvracaní útokov zohrala nová legislatíva o národnom systéme kybernetickej bezpečnosti, ktorá poskytla prevádzkovateľom prenosovej sústavy potrebné nástroje na rýchlejšiu reakciu. „Vďaka tomu nedošlo k výpadkom v dodávkach,“ povedal minister.
Hackerské útoky rastú
Podľa neho počet hackerských pokusov rastie, no energetické spoločnosti sú na takéto situácie pripravené. „Tí, ktorí by chceli ohroziť našu elektroenergetickú bezpečnosť, neuspejú,“ vyhlásil Motyka. Dodal, že v roku 2026 rezort plánuje zvýšiť investície do modernizácie kybernetickej ochrany energetickej infraštruktúry, aby sa útokom dalo čeliť ešte efektívnejšie.
V stredu polícia informovala aj o zadržaní obyvateľa mesta Štetín, ktorý je podozrivý z viacerých útokov na informačné systémy jednej z najväčších energetických spoločností v krajine. Vyšetrovanie ukázalo, že v období medzi augustom a septembrom 2025 opakovane prenikal do chránených databáz, pričom menil bankové údaje klientov a odvádzal peniaze na vlastné účty. Muž sa k činu priznal a prokuratúra v Krakove mu už vzniesla obvinenie. Hrozí mu trest do piatich rokov väzenia.