Varšava reaguje na silné mrazy: Na dopravných uzloch budú vykurované stany s čajom

VARŠAVA - V reakcii na silné mrazy Varšava zriadi špeciálne vykurované stany ako útočisko pre obyvateľov. Stany s teplým čajom a možnosťou zohriať sa budú na viacerých významných prestupných uzloch hlavného mesta. Po piatkovom zasadnutí krízového štábu to oznámil primátor Rafal Trzaskowski, informuje varšavský spravodajca portál RMF 24.
„Vydal som rozhodnutie, aby sme s pomocou hasičov rozmiestnili niekoľko stanov na dôležitých miestach Varšavy, kde sa budú môcť obyvatelia zohriať a napiť čaju,“ povedal. V prípade potreby môže mesto otvoriť ďalšie menšie body, aby zabezpečilo pohodlie obyvateľov. Presné umiestnenie stanov bude podľa magistrátu priebežne aktualizované podľa potreby a vývoja počasia. Na zasadnutí štábu sa diskutovalo aj o návrhu na návrat koksovníkov (železných klietok na horiace uhlie) na ulice. Pre negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, ktoré je v súčasnosti znečistené, to mesto odmietlo.
Mestské služby monitorujú aj systém zimnej údržby
Mestské služby monitorujú aj systém zimnej údržby ciest, vodné toky, hrúbku ľadu a fungovanie rozvodov tepla a vody. Poľský hydrometeorologický ústav (IMGW) vydal pre Mazovské vojvodstvo výstrahu druhého stupňa pred silným mrazom minimálne do polovice budúceho týždňa. Teploty môžu v nasledujúcich dňoch klesnúť až na mínus 20 stupňov Celzia. Vedenie mesta vyzvalo obyvateľov, aby venovali pozornosť starším a osamelým ľuďom vo svojom okolí a v prípade potreby kontaktovali tiesňové linky. Krízový štáb bude zasadať denne až do odvolania výstrahy.