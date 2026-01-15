NOVÉ ZISTENIA o tragédii vo Švajčiarsku: Nefunkčný núdzový východ, čašníčka v prilbe aj vykorisťovanie v práci!

CRANS-MONTANA - Tragický požiar, ktorý vypukol v jednom z barov vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, pripravil o život desiatky ľudí. Už skôr sme informovali, že v podniku sa nekonali pravidelné bezpečnostné kontroly. Podľa najnovších správ nebolo všetko s kostolným poriadkom ani počas osudnej noci. A to všetko pre hádku s majiteľkou baru.
Tragickému požiaru počas silvestrovskej noci v lyžiarskom stredisku Crans-Montana predchádzal veľmi nebezpečný a riskantný kúsok. Čašníčka Cyane Panineová (†24), ktorá bola napokon obvinená zo založenia požiaru, nosila v osudnú noc na hlave motocyklovú prilbu. Ako uvádza denník Daily Mail, mala ju na hlave aj počas zapaľovania prskaviek, keď sa chytil bar. Pár chvíľ pred katastrofou vznikla ešte táto fotka. Cyane tam sedí na pleciach DJ Matea Lesguera (†23). Obidvaja počas požiaru prišli o život.
Čo je ešte horšie a nezodpovednejšie, prilbu nosila čašníčka na znak hanby, pretože sa pohádala s majiteľkou a manažérkou baru Jessicou Morettiovou (40). Uviedol to jeden z nemenovaných svedkov.
Prilba značky Dom Perignon mala navyše tmavý kryt, cez ktorý nebolo vidieť takmer nič. Od zapálených prskaviek sa mal chytiť strop a oheň sa následne rozšíril po celom objekte. Cyane podľa oficiálnej správy pre tmavý priezor na prilbe spočiatku ani nevedela, že práve ona spôsobila požiar. Na mieste zomrelo 40 ľudí, väčšinou tínedžerov, a ďalších 116 utrpelo popáleniny rôzneho stupňa.
Zúžené schodisko a zavretý núdzový východ
Zodpovednosť podľa švajčiarskych úradov nesie majiteľka baru Morettiová, ktorá je obvienná z viacerých trestných činov vrátane zabitia z nedbanlivosti. Z cely predbežného zadržania sa dostala na kauciu, no nosí elektrický náramok. Ako počas výsluchu priblížila, prilba blikala striedavo na zeleno a ružovo a bola súčasťou akéhosi kaskadérskeho kúsku, ktorý mal zdvihnúť predaj šampanského. Konal sa údajne pravidelne.
Problémom boli aj kroky manžela majiteľky baru, Jacquesa Morettiho. Ten ešte v roku 2015 počas rekonštrukcie vnútorných priestorov zúžil schodisko pri bare o tretinu. V osudnú noc práve na tomto mieste zahynulo cez 40 ľudí.
Rodičia čašníčky okrem toho doplnili, že počas Silvestra bol zatvorený aj núdzový východ, aby sa zabránilo vkradnutiu hostí bez poplatku (900 libier/cez tisíc eur za jeden stôl).
Pochybenia a problémy v práci
K prípadu sa vyjadrila aj právnička, ktorá zastupuje rodinu čašníčky. Uviedla, že z bezpečnostných dôvodov nemala vôbec v prilbe obsluhovať a pohybovať sa medzi hosťami pri stoloch.
"Jessica Morettiová ju požiadala, aby zišla do suterénu a pomohla kolegom, vzhľadom na veľký počet objednaných fliaš šampanského. Cyane (čašníčka) jednoducho dodržala pokyny, vykonala svoju prácu a urobila to pred manažérkou," hovorí s tým, že čašníčka ako zamestnankyňa nikdy nebola informovaná o nebezpečenstve možného chytenia stropu a neabsolvovala ani žiadne bezpečnostné školenia.
Podľa vyjadrenia manželov Morettiovcov bola pre nich Cyane ako vlastná dcéra. Právnička zastupujúca poškodenú rodinu však oponovala, že to tak nebolo. Cyane mala dokonca kontaktovať službu na ochranu pracovníkov, pretože jej majiteľka baru odmietla poskytnúť základnú pracovnú zmluvu a nedostávala ani pravidelnú výplatu. Dokonca sa viackrát sťažovala na úlohy, ktoré jej manažérka nakázala spraviť. Rodičom sa mala ešte koncom roka zdôveriť, že práca ju ubíja a je psychicky aj fyzicky na dne. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.