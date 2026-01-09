Posun v prípade silvestrovskej tragédie vo Švajčiarsku: Spolumajiteľ baru skončil za mrežami!

SION - Jacques Moretti, spolumajiteľ baru Le Constellation vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, kde počas novoročných osláv prišlo pri požiari o život 40 ľudí, bol v piatok po výsluchu na prokuratúre vzatý do väzby. Vypočutá bola aj jeho manželka Jessica, ktorú však prepustili. Pre agentúru AFP a denník Le Figaro to potvrdil zdroj blízky vyšetrovaniu.
Tento krok už niekoľko dní požadovali právnici zastupujúci rodiny obetí požiaru. Moretti a jeho manželka, ktorá je tiež spolumajiteľkou baru, boli v piatok od 08.00 h vypočúvaní na prokuratúre v meste Sion. Začalo sa voči nim trestné stíhanie za „zabitie z nedbanlivosti, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstvo z nedbanlivosti“.
Prokuratúra v kantóne Valais vydala oficiálne vyhlásenie, v ktorom väzbu pre Jacqua Morettiho zdôvodnila rizikom jeho úteku. Dospela k tomu „na základe jeho výpovedí, jeho predchádzajúcej profesionálnej kariéry a jeho osobnej situácie vo Švajčiarsku a v zahraničí“. U jeho manželky takéto riziko nehrozí. Morettiho vzatie do väzby musí do 48 hodín potvrdiť príslušný súd v kantóne Valais.
Ešte 4. januára vyšetrovatelia väzobné stíhanie vo vzťahu k Morettimu odmietli. V tom čase polícia v kantóne Valais vo vyhlásení uviedla, že nenastali podmienky pre donucovacie opatrenia, pretože neexistuje riziko jeho úteku. Vypočúvanie Morettiovcov pochádzajúcich z Francúzska trvalo sedem hodín. Po jeho skončení sa Jessica Morettiová za tragédiu ospravedlnila. „Chcem sa ospravedlniť. (...) Neustále myslím na obete; je to nepredstaviteľná tragédia,“ povedala Morettiová so slzami v očiach novinárom. Prokuratúra vo Valais začala trestné vyšetrovanie voči Morettiovcom 3. januára, teda dva dni po tragédii, ktorá si okrem 40 mŕtvych vyžiadala aj 116 zranených; priemerný vek obetí bol 19 rokov. Krátko predtým ich vypočuli len ako svedkov.
Manželia v písomnom vyhlásení zverejnenom v utorok deklarovali, že budú „plne spolupracovať“ so švajčiarskymi úradmi. „V žiadnom prípade sa nebudeme snažiť tejto záležitosti vyhnúť,“ uviedli a zdôraznili, že sú „zdrvení a plní smútku“. Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania. Katastrofu zrejme spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali príliš blízko stropu, ktorý začal horieť a interiér tak vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene. Vyšetrovanie sa zameriava na penovú izoláciu stropu suterénu a na to, či spĺňala predpisy o požiarnej bezpečnosti. Pochybila však zrejme aj radnica v Crans-Montane, ktorá priznala, že od roku 2019 nebola v bare vykonaná žiadna protipožiarna kontrola.