NAPÄTIE v Atlantiku: Ropný tanker unikol blokáde USA, teraz ho sprevádza RUSKÁ ponorka

CARACAS - Situácia vo Venezuele sa od začiatku roka zmenila na nepoznanie. Intervencia USA do hlavného mesta Caracas a zadržanie prezidenta Madura je podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa len vyvrcholením boja proti drogovej kriminalite. V súčasnosti tu ale vzniká stred záujmov medzi USA a Ruskou federáciou. Američania zablokovali venezuelské prístavy a prístup k rope, no napriek tomu sa jednému tankeru podarilo utiecť. Moskva mu následne poslala obrannú eskortu.
Rusko vyslalo ponorku a ďalšie námorné prostriedky, aby odprevadili prázdny ropný tanker - predtým známy ako Bella 1 - ktorý sa vyhol americkej blokáde sankcionovaných plavidiel pri Venezuele a už dlhšie ako dva týždne ho sleduje americká pobrežná stráž. Napísal to denník The Wall Street Journal (WSJ) a stanice CBS Newss odvolaním sa na nemenovaných amerických činiteľov. Moskva ani Washington sa k týmto informáciám oficiálne nevyjadrili.
Sledovanie až k Islandu
USA sa starnúce plavidlo pokúsili zadržať dňa 21. decembra v Karibskom mori. Tanker Bella 1 sa presúval k Venezuele, aby tam naložil ropu. Pobrežná stráž zistila, že nepláva pod platnou štátnou vlajkou, a preto podľa medzinárodného práva podlieha kontrole. Loď však odmietla umožniť Američanom vstup na palubu a pokračovala v plavbe. Americké sily ju odvtedy prenasledujú. Teraz sa podľa WSJ nachádza zhruba 550 kilometrov južne od Islandu a mieri k Severnému moru.
Bella 1/Marinera a domovský prístav v Soči
Tanker sa medzitým pokúsil domôcť ochrany Ruska , jeho posádka na bok plavidla namaľovala ruskú vlajku a vysielačkou pobrežnej stráži oznámila, že pláva pod ruskou správou, napísal minulý týždeň denník The New York Times ( NYT). Plavidlo Bella 1 sa podľa neho nedávno objavilo v ruskom registri lodí pod názvom Marinera s domovským prístavom v Soči v Čiernom mori. Moskva potom podľa NYT požiadala Washington, aby prestal spomínaný ropný tanker prenasledovať.
Transport iránskej ropy
Bella 1 je predmetom sankcií USA kvôli preprave iránskej ropy, ktorej predaj podľa amerických federálnych úradov slúži na financovanie terorizmu. Americký prezident Donald Trump v decembri nariadil blokádu sankcionovaných ropných tankerov, ktoré plávajú do Venezuely alebo z nej odplávajú, v snahe vyvinúť tlak na autoritárskeho venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Toho sa cez víkend zmocnili americké jednotky pri útoku na Venezuelu a dopravili ho do USA, kde čelia na súde obvinenia z podielu na obchodovaní s drogami, čo Maduro odmieta.
USA doteraz zajali dva tankery v Karibiku. Ide o plavidlá nazvané Skipper a Centuries a podľa CBS News sú súčasťou takzvaných tieňových flotíl, ktoré nelegálne prepravujú ropu zo sankcionovaných krajín ako sú Irán, Rusko alebo Venezuela. Podľa amerických činiteľov by USA mohli zabaviť ďalšie lode.
Nalodenie Američanov na ruskú loď
V prípade tankera Bella 1/Marinera sa však podľa odborníkov situácia skomplikovala. Právne ospravedlnenie pre nalodenie Američanov na loď sťažil fakt, že už nepláva bez vlajky, ale je novo registrovaná v Rusku, píše WSJ. "Akonáhle je loď legitímne registrovaná, dostáva sa jej ochrany vlajky (pod ktorou pláva)," uviedol vyslúžilý kontradmirál Fred Kenney, ktorý kedysi pôsobil v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO).
Americké denníky v súvislosti so situáciou okolo tankera Bella 1/Marinera upozorňujú, že by teoreticky mohli skomplikovať rokovania medzi USA a Ruskom ohľadom potenciálnej mierovej dohody, ktorá by ukončila Ruskú vojnu proti Ukrajine.