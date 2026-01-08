Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

Chvíle HRÔZY na svahu v Taliansku: Slovenke zmizla dcéra (9)! Dramatické minúty na preplnenej zjazdovke

Ilustračné foto
RÍM - Dovolenka na lyžiach v talianskom stredisku Plan de Corones (Kronplatz) sa zmenila na dramatické chvíle pre slovenskú matku. Jej deväťročná dcéra sa od nej oddelila a nevedela nájsť cestu späť. Vďaka karabinierkom a trasovaniu skipasu sa dievčatko našlo do pol hodiny. Ako informujú karabinieri, tento prípad nebol za posledné dni ojedinelý.

Dovolenka na lyžiach sa v priebehu niekoľkých minút môže zmeniť na nočnú moru. Presne to zažila Slovenka, ktorá sa začiatkom januára obrátila na talianskych karabinierov po tom, čo sa jej na vrchole lyžiarskeho strediska Plan de Corones stratila len 9-ročná dcéra. Dievčatko sa oddelilo od matky počas lyžovania a nevedelo, ako sa k nej vrátiť. 

Našťastie, vďaka rýchlemu zásahu špecializovaných horských karabinierov sa dieťa podarilo nájsť už približne do pol hodiny. Pomohla moderná technológia – trasovanie skipasu, ktoré umožnilo presne zrekonštruovať pohyb malej lyžiarky. Dievča bolo nájdené v dolnej časti zjazdovky Miara a bez zranení vrátené vystrašenej matke.

Tento prípad však nebol ojedinelý.

Na svahoch sa strácali deti z rôznych krajín

Počas prvých januárových dní, keď do obľúbených lyžiarskych oblastí v Južnom Tirolsku zavítali tisíce turistov, zaznamenali karabinieri viaceré prípady dočasne stratených detí. Išlo o rodiny z rôznych krajín, ktoré spojil rovnaký scenár – preplnené svahy, chvíľka nepozornosti a dieťa mimo dohľadu.

Už 2. januára museli karabinieri v stredisku Colfosco pátrať po 11-ročnom dievčati z USA, ktoré sa oddelilo od otca. Aj v tomto prípade sa vďaka kontrole prechodov cez lanovky podarilo presne zistiť jej pohyb a dieťa bezpečne odovzdať rodičovi.

Len o deň neskôr riešili policajti ďalší incident – tentoraz išlo o 10-ročné dievča, ktoré sa stratilo počas lyžovačky so starým otcom chorvátskej národnosti. Rýchle rozšírenie popisu oblečenia medzi personálom lanoviek viedlo k jej nájdeniu pri lyžiarskej škole na vrchole Plan de Corones.

Kľúčová spolupráca a výzva rodičom i lyžiarom

Pre ochranu detí je kľúčová spolupráca medzi jednotlivými policajnými stanicami, personálom lanoviek a využívanie moderných technológií, ako je trasovanie skipasov. Práve vďaka tomu sa všetky spomínané prípady skončili bez tragických následkov.

Talianski karabinieri opakovane apelujú na rodičov, aby deťom jasne vysvetlili, čo majú robiť v prípade, že sa stratia, a aby dbali na viditeľné oblečenie či dohodnuté kontaktné miesto. Zároveň vyzývajú všetkých lyžiarov k ohľaduplnosti, dodržiavaniu pravidiel a primeranej rýchlosti.

