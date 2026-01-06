Záhreb schválil prísnejšie pravidlá pre Arénu Zagreb: Chce zastaviť nenávistné prejavy

ZÁHREB - Mestská spoločnosť Zagreb Holding zverejnila nové všeobecné obchodné podmienky pre Arénu Zagreb zamerané proti organizátorom a účinkujúcim, ktorí verejne podporujú nenávisť. Za súčasť takejto podpory sa považuje aj ustašovský pozdrav „Za dom spremni!“ (Za vlasť, pripravení!). Píše agentúra Hina.
Mestské zastupiteľstvo v Záhrebe koncom minulého roka schválilo prísnejšie pravidlá pre používanie mestského majetku s cieľom obmedziť symboly, slogany alebo odkazy, ktoré podporujú národnú, rasovú alebo náboženskú nenávisť. Ide aj o fašistické alebo ustašovské pozdravy. Každý, kto bude pristihnutý pri porušení pravidiel v priestoroch spravovaných mestom alebo jeho inštitúciami, bude mať na päť rokov zakázané získať nové nájomné zmluvy.
Nové podmienky
Nové podmienky boli deväť dní pred koncertom speváka Marka Perkovića Thompsona v Aréne Zagreb 27. decembra. Spieval tam aj svoju najznámejšiu pieseň Bojna Čavoglave z roku 1991 s úvodným pozdravom „Za dom spremni!“. Primátor Tomislav Tomašević predtým povedal, že v takom prípade spevák nebude môcť získať novú rezerváciu v najväčšom krytom priestore mesta. Spevákovi právnici oznámili, že podajú žalobu a budú sa snažiť o právnu nápravu.
Počas koncertu Thompson vyzval tých, ktorí sa stavajú proti súčasnému mestskému vedeniu, aby svoj názor vyjadrili vo voľbách, „či už riadnych alebo predčasných“. Na júlový koncert Thompsona v záhrebskom areáli Hipodrom pri rieke Sáva, kde spieval aj Bojna Čavoglave, prišlo viac ako pol milióna ľudí. Záhreb má zhruba 800.000 obyvateľov.
Na samotnú pieseň sa vzťahuje ústavná sloboda umeleckej tvorby, ktorá, ak nevyvoláva nenávistné alebo trestné konanie, nie je automaticky trestne stíhaná. Trestné to je, ak sa pozdrav „Za dom spremni!“ používa ako ekvivalent nacistického "Sieg Heil!". Niektoré krajiny (napr. Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko) pre obavy z propagácie extrémizmu Thompsonovi zakázali vystupovať.