Brutálna vražda! Muž zabil nožom ženu, s ktorou býval: K činu sa priznal!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
ZLÍN - V Zlínskom kraji sa stala prvá tohtoročná vražda. Muž podľa policajtov v piatok večer nožom zabil ženu, s ktorou býval. K činu sa doznal, v prípade odsúdenia mu hrozí až 20 rokov väzenia. Na webe to dnes vpodvečer uviedol policajný hovorca Radomír Šiška. Podľa dostupných údajov sa v Česku od začiatku tohto roka stali štyri vraždy.

V jednom zo zlínskych bytov sa násilný trestný čin stal v piatok po 20.00 h. "Muž stredného veku po predchádzajúcom vzájomnom spore napadol nožom ženu, s ktorou zdieľal spoločnú domácnosť. Útokom jej spôsobil jedno bodné zranenie hrudníka, ktorému aj napriek všetkej snahe záchranárov na mieste podľahla," uviedol hovorca.

Policajti muža, ktorý sa podľa neho po zadržaní k činu doznal, obvinili zo obzvlášť závažného zločinu vraždy. "V najbližšom čase kriminalisti podajú krajskému prokurátorovi podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby," doplnil Šiška.

Od 1. januára sa polícia zaoberá prípadom, keď boli v rodinnom dome v Stroupeči na Lounsku objavení dvaja mŕtvi ľudia. Zrejme išlo o vraždu a samovraždu. Rovnako na Nový rok v dome v obci Pusté Žibřidovice na Šumpersku zavraždila podľa kriminalistov žena svojho priateľa. Od soboty sa kriminalisti zaoberajú vraždou na Strakonicku, ktorej obeťou je žena stredného veku. Policajti našli v objekte, kde sa vražda stala, časť ženina tela. Chýbajúcu časť vypátrali dnes v rieke Blanici.

