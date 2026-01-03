Už tretia vražda tento rok: Polícia vyšetruje násilnú smrť ženy!

(Zdroj: X/PolicieCZ)
STRAKONICA - Juhočeská polícia vyšetruje vraždu ženy na Strakonicku. Podrobnosti k prípadu nezverejnila. Podľa kriminalistov však nikomu ďalšiemu nebezpečenstvu nehrozí. Polícia dnes o prípade informovala na sieti X.
Vražda sa stala v obci na Strakonicku. "Ďalšie informácie zverejníme podľa priebehu vyšetrovania," uviedli policajti.
Podľa dostupných informácií ide o tretiu tohtoročnú vraždu v Česku. Polícia sa od 1. januára zaoberá prípadom, keď v rodinnom dome v Stroupeči na Lounsku boli dvaja mŕtvi ľudia. Zrejme išlo o vraždu a samovraždu. Rovnako 1. januára v dome v obci Pusté Žibridovice na Šumpersku zavraždila podľa kriminalistov žena svojho priateľa.
