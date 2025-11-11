Desivá predpoveď Putinovho úhlavného nepriateľa: Varovanie Európe! TOTO nás čaká ďalších 10 rokov

LONDÝN - Jeden z najznámejších kritikov Vladimira Putina tvrdí, že európske štáty sa musia pripraviť na dlhú fázu konfrontácie s Moskvou. Podľa jeho slov sa nová studená vojna neskončí skôr ako o desať rokov.
„Rýchla zmena v Rusku nepríde,“ odkazuje
Michail Chodorkovskij, bývalý ropný magnát a dlhoročný politický väzeň Kremľa, vystúpil v Bruseli s ostrým varovaním. Ako uvádza server Politico, Európa podľa neho musí prestať čakať na rýchly obrat v ruskej politike. „Musíme počítať s tým, že nás čaká forma studenej vojny, ktorá potrvá najmenej desať rokov,“ povedal.
Zároveň zdôraznil, že jedinou zárukou, ktorá môže Moskvu odradiť od ďalšej agresie, je presvedčenie ruského prezidenta, že Západ predstavuje skutočnú vojenskú protiváhu. „Putin sa zastaví len vtedy, ak uverí, že Západ je schopný reagovať silou,“ poznamenal.
Sankcie podľa neho Kremľom nezatriasli
Chodorkovskij, ktorý po prepustení žije v Londýne, spochybnil účinnosť západných sankcií. Podľa jeho slov síce vytvárajú tlak na ruské hospodárstvo, ale nie v takom rozsahu, aby ohrozili režim. „Tlačia na ekonomiku, ale nič zásadné sa nedeje. Kremeľ ich bez problémov absorbuje a používa ich ako argument, že Rusko je pod obkľúčením,“ vysvetlil.
Útoky na rafinérie prirovnal k „šliapnutiu na nohu“
S rovnakým skepticizmom hovoril aj o ukrajinských útokoch na ruské ropné rafinérie. „Aj ten najsilnejší dron či dokonca strela Tomahawk zasiahne maximálne plochu okolo dvoch hektárov,“ povedal. „Bežný rafinérsky komplex na Sibíri má približne 1 500 hektárov. Škody spôsobené dronmi sú skôr symbolické,“ doplnil.
O Putinovom páde: šanca sa už minula
Chodorkovskij tvrdí, že ruský prezident mohol o moc prísť iba v prvých dvoch rokoch po invázii, ak by Rusko utrpelo presvedčivú vojenskú prehru. „To okno sa už zatvorilo,“ skonštatoval. Dodal, že ruskí autokrati sa zvyčajne udržia až do veku sedemdesiat až osemdesiat rokov. Putin tento október oslávil 73. narodeniny.
Chodorkovskij opäť v hľadáčiku FSB
Ruské úrady najnovšie obvinili Chodorkovského zo založenia „teroristickej organizácie“ a z prípravy ozbrojeného prevratu s pomocou ukrajinských jednotiek. Spolu s ním sa na zozname ocitlo ďalších 22 členov jeho iniciatívy Protivojnový výbor Ruska, ktorý podľa Amnesty International pomáha ruským emigrantom a organizuje humanitárnu pomoc pre Ukrajinu.
Podľa Chodorkovského je reakcia ruských služieb výsledkom nervozity. „Putina desí už samotná predstava, že by ruské demokratické hnutie mohlo získať čo i len symbolickú legitimitu,“ povedal v Bruseli.
„Moja generácia sa návratu Ruska k normálu nedožije“
Napriek hrozbám verí, že sa do Ruska raz vráti – aj keď nie v dohľadnom čase. „Moja generácia sa dňa, keď sa krajina vráti do normálneho stavu, už nedožije,“ pripustil. „Ale budúcnosť je pre mňa rovnako reálna ako prítomnosť. A práve to ma poháňa dopredu.“