Mladí Angličania uviazli na vrchu Suchý, pomohli im horskí záchranári

STREČNO - Horskí záchranári z malofatranského oblastného strediska Štefanová pomohli v stredu (25. 2.) večer dvom 20-ročným anglickým turistom, ktorí uviazli na vrchu Suchý. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Dvojica zahraničných turistov bola síce bez zranení, ale nedisponovala okrem mobilných telefónov žiadnym iným svetelným zdrojom a v tme a hmle sa nedokázala vrátiť naspäť do Strečna.
„Horskí záchranári turistov zateplili, podali im sacharidy, teplé tekutiny, a oboch na krátkom lane sprevádzali na Chatu pod Suchým, odkiaľ transport pokračoval terénnym vozidlom do údolia,“ priblížila HZS s tým, že záchranná akcia bola ukončená v neskorých nočných hodinách.
