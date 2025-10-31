Piatok31. október 2025, meniny má Aurélia, zajtra Denis, Denisa

Ste pripravení na krízu? Štát vydal návod, čo robiť pri vojne, blackoute aj chemickom útoku

BRATISLAVA – Od výpadku elektriny až po ozbrojený konflikt – nové odporúčania Ministerstva vnútra majú Slovákov naučiť, ako sa zachovať v krízových situáciách. Brožúra Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu prináša konkrétne rady, čo si pripraviť vopred, ako reagovať, keď zaznie siréna, a čo by vám rozhodne nemalo chýbať v evakuačnom batohu.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vysvetlil, že ide o prvý materiál svojho druhu na Slovensku. Brožúra vznikla po vzore Švédska, Česka a Poľska, kde podobné návody bežne distribuujú do domácností.

„Každá jedna kríza, ktorá sa dnes vo svete deje, môže postihnúť aj Slovensko. Rovnako ten blackout, výpadok bol aj v Španielsku či v susednej Českej republike. Takže od covidu, po zemetrasenia, záplavy, rôzne chemické útoky až po vojnu - ako krajina susediaca so štátom, kde prebieha konflikt, musíme byť pripravení na všetko,“ uviedol minister.

Ako sa pripraviť na krízové situácie

Brožúra zdôrazňuje, že základom pripravenosti je vedieť, čo robiť, kam ísť a ako sa spojiť s rodinou.
V mimoriadnych situáciách môžu zlyhať bežné služby – od internetu, cez dopravu, až po dodávky elektriny či vody. Preto je dôležité, aby si každá domácnosť vytvorila vlastný plán postupu.

Ten by mal obsahovať:

  • miesto, kde sa členovia rodiny stretnú, ak sa stratia z dohľadu,
  • spôsob, ako si budú odovzdávať správy (napr. písomné odkazy, dohodnuté miesto),
  • určenú osobu mimo regiónu, ktorú môžu kontaktovať,
  • miesto uloženia evakuačného batohu, dokumentov a liekov.

V čase krízy treba sledovať oficiálne kanály – rozhlas, televíziu, weby ministerstiev a obce, nie sociálne siete. Ministerstvo varuje pred šírením poplašných správ a odporúča informácie overovať len z dôveryhodných zdrojov.

Odporúčaný zoznam toho, čo mať doma pripravené

Základom je mať zásoby, ktoré vystačia aspoň na tri dni bez pomoci zvonka.
Voda, potraviny, svetlo a teplo sú kľúčové. Ministerstvo odporúča skladovať minimálne tri litre vody na osobu a deň, najlepšie v uzavretých plastových fľašiach, ktoré sa dajú vymieňať každých pár mesiacov.

V potravinovej časti by nemali chýbať konzervy, instantné jedlá, suchá ryža či cestoviny – všetko, čo sa dá pripraviť aj bez elektriny. Dôležité je mať aj malý varič, zápalky, sviečky, baterku a powerbanku, pretože elektrina môže byť nedostupná. Do základnej výbavy patria aj lieky, ktoré bežne užívate, základná lekárnička, dezinfekcia, obväzy, teplé prikrývky, hygienické potreby a dokumenty.
Ministerstvo pripomína aj psychickú stránku – pre deti sa odporúča pridať malú hračku alebo knihu, ktoré im pomôžu udržať pokoj.

Ste pripravení na krízu?
Ako sa pripraviť na možnú evakuáciu

Evakuácia môže nastať po povodni, požiari, úniku chemikálií, ale aj počas ozbrojeného konfliktu. V takom prípade musíte dom opustiť rýchlo a bez zbytočných zastávok.
Preto je dôležité mať vopred pripravený evakuačný batoh – ľahký, prenosný a uložený na dostupnom mieste.

V batohu by mali byť:

  • doklady, hotovosť a poistné dokumenty,
  • mobil, nabíjačka a powerbanka,
  • rádio na batérie alebo solárne napájanie,
  • základné potraviny a voda na 1–2 dni,
  • lieky, lekárnička a hygienické potreby,
  • mapa, pero, zoznam dôležitých kontaktov,
  • teplé oblečenie, pršiplášť, prikrývka.

Pred odchodom z domu treba vypnúť elektrinu, plyn a vodu, zamknúť byt a informovať susedov alebo obecný úrad, že odchádzate. Brožúra pripomína, že počas evakuácie treba zachovať pokoj, riadiť sa pokynmi záchranných zložiek a pomôcť tým, ktorí to potrebujú – najmä seniorom, chorým a deťom.

Ak dôjde k úniku chemikálií alebo radiácii

Ak zaznie varovný signál sirén, ktorý oznamuje všeobecné ohrozenie (prerušovaný tón sirény po dobu dvoch minút), treba konať okamžite.
Základné kroky podľa brožúry:

  • zostaňte vo vnútri, zavrite okná a dvere,
  • vypnite vetranie, klimatizáciu a kúrenie,
  • nezdržiavajte sa v blízkosti okien,
  • sledujte rozhlas alebo televíziu – nevyužívajte mobilný internet,
  • pripravte vlhkú látku alebo rúško na prekrytie nosa a úst,
  • jódové tablety užite len na pokyn úradov, nie preventívne.

Ak ste boli v zasiahnutej oblasti, po návrate domov sa okúpte, vymeňte oblečenie a kontaminované veci uzavrite do plastového vreca. V prípade radiačného ohrozenia sa neodporúča jesť potraviny či piť vodu z vonkajšieho prostredia, kým úrady nedajú pokyn, že je to bezpečné.

Oficiálna brožúra Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu je dostupná v PDF verzii na stránke ministerstva vnútra.

Ďalšie zo Zoznamu