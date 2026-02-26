Šok vo francúzskej vláde: Ministerka kultúry Datiová podala rezignáciu

PARÍŽ - Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová v stredu odstúpila zo svojej funkcie, aby sa mohla sústrediť na svoju kandidatúru na post starostky Paríža. Voľby sa budú konať 15. marca, informuje agentúra Reuters.
V rozhovore pre televíznu stanicu BFMTV Datiová (60) uviedla, že svoju rezignáciu zaslala v stredu francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Jeho kancelária potvrdila, že Macron jej rezignáciu prijal.
„Hlava štátu jej poďakovala za užitočnú prácu, ktorú za posledné dva roky vykonala v službách francúzskeho ľudu, a ponúkol jej svoju plnú podporu v boji, ktorý vedie,“ uviedla kancelária prezidenta.
Podľa prieskumu verejnej mienky spoločnosti Ifop je Datiová považovaná za favoritku v boji o post starostky francúzskej metropoly, uvádza Reuters. Agentúra AFP píše, že tieto voľby označila za „boj svojho života“.