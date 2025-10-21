Nemecko to myslí naozaj vážne: Už otvorene hovorí o vojne! Vyzýva, aby si ľudia urobili zásoby

BERLÍN - Nemecký Federálny úrad pre civilnú ochranu prvýkrát po viac než troch desaťročiach otvorene pripúšťa riziko vojny v Európe a vyzýva občanov, aby boli pripravení na krízové scenáre vrátane ozbrojeného konfliktu.
Nemecké úrady vydali nové pokyny: „Buďte pripravení“
Federálny úrad pre civilnú ochranu a pomoc pri katastrofách (BBK) zverejnil obsiahlu príručku s názvom Príprava na krízy a katastrofy. Ide o prvý dokument svojho druhu od konca studenej vojny, v ktorom štát otvorene hovorí o hrozbe vojenského konfliktu a nabáda ľudí, aby si doma vytvorili zásoby potravín, vody a liekov.
Prezident BBK Ralph Tiesler v rozhovore pre Euronews vysvetlil, že v čase neistoty sa prevencia stáva kľúčovou. „Vždy sa oplatí byť pripravený skôr, než dôjde ku kríze,“ povedal. Dodal, že práve pretrvávajúca vojna na Ukrajine a rastúce napätie s Ruskom prinútili úrad aktualizovať svoje odporúčania.
Varovanie tajných služieb: hrozba už nie je teoretická
Znepokojenie vyjadril aj šéf nemeckej Federálnej spravodajskej služby (BND) Martin Jäger. Podľa neho sa Európa ocitla „v dosahu paľby“ – a ak chce zachovať bezpečnosť, nesmie poľaviť v prípravách. Spomenul najmä ruské prieskumné drony, ktoré opakovane narúšajú aliančný vzdušný priestor.
Od kyberútokov po sabotáže: príručka reaguje na nové hrozby
Aktualizovaná verzia manuálu neráta len s klasickým vojenským konfliktom, ale aj s modernými hybridnými hrozbami – od kybernetických útokov na energetické siete až po dezinformačné kampane a sabotáže. Obyvatelia sa v nej dočítajú, ako postupovať počas výpadkov prúdu, kam sa ukryť či ako komunikovať, keď prestane fungovať internet.
„Svet prechádza obdobím, ktoré v mnohých ľuďoch vyvoláva obavy,“ uviedol Tiesler. „Naším cieľom je ponúknuť jasné rady a istotu tam, kde sa objavuje neistota.“
Desať dní sebestačnosti: konkrétne odporúčania pre domácnosti
Príručka zdôrazňuje, že každá domácnosť by mala byť pripravená zvládnuť aspoň troj- až desaťdňové obdobie bez vonkajšej pomoci. Pre štvorčlennú rodinu to znamená približne osem debien vody, dvadsať konzerv zeleniny, tucet konzerv ovocia, sedem až deväť litrov mlieka či zásobu trvanlivých mliečnych výrobkov. Nezabudnúť by sa malo ani na olej, vajcia a trvanlivé údeniny.
Podľa odhadu by takéto zásoby vyšli nemeckú rodinu približne na 300 euro. Úrad zároveň pripomína, že potraviny musia byť trvanlivé a odolné voči výpadkom elektriny. „Vyberajte jedlo, ktoré sa dá konzumovať aj bez varenia či chladenia,“ zdôrazňuje dokument.
Cieľ: pripraviť obyvateľov bez paniky
Nemecká vláda sa podľa odborníkov nesnaží vyvolať paniku, ale realisticky reaguje na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. V čase, keď sa zvyšuje riziko kyberútokov a narušenia dodávateľských reťazcov, má byť príručka skôr praktickou pomôckou než dôvodom na strach.
„Sebestačnosť občanov je základom stability štátu,“ uzavrel Tiesler. „Ak bude pripravený jednotlivec, bude pripravená aj spoločnosť.“