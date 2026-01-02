V roku 2025 boli v Nórsku takmer všetky novoregistrované autá elektrické

KODAŇ - Nórska Rada pre cestnú premávku (OFV) v piatok informovala, že približne 95,9 percent novoregistrovaných áut v roku 2025 malo elektrický pohon. Píše agentúra DPA a Ruters.
Podiel nových áut s naftovým motorom bol jedno percento, s benzínovým 0,3 percenta a zvyšné boli hybridy. Za mesiac december tvorili elektrické autá takmer 98 percent. „Vidíme účinok dlhodobej a cielenej politiky v oblasti elektromobilov a toho, ako majú konkrétne daňové rozhodnutia priamy vplyv na trh,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ OFV Geir Inge Stokke.
Zo 179.549 novoregistrovaných áut v minulom roku patril Tesle podiel 19,1 percenta, druhý Volkswagen mal podiel približne 13,3 percenta a Volvo Cars 7,8 percenta. Elektromobily z Číny tvoria 13,7 percenta. Tesla je najpredávanejšia značka už päť rokov po sebe. V roku 2024 plne elektrické vozidlá tvorili 88,9 percenta predaných automobilov, rok predtým to bolo 82,4 percenta.
Podiel elektromobilov v nórskom vozovom parku v roku 2025 prvýkrát prekročil podiel naftových áut. V súčasnosti tvoria 32,5 percenta áut na nórskych cestách, približne 31 percent má naftový motor a približne 23 percent benzínový. Zvyšok sú hybridy. Nórska vláda sa dlhodobo snaží zvýšiť elektromobilitu pomocou daňových úľav a dostatkom parkovacích miest, nabíjacích staníc a ďalšími výhodami pre majiteľov elektromobilov.