Šokujúci nález v rodinnom dome: Objavili tam dve mŕtve telá! Desivé slová polície

Ilustračné foto (Zdroj: X/Policie ČR)
STROUPEČ - V Ústeckom kraji objavili českí kriminalisti dve mŕtve osoby v rodinnom dome. Podľa predbežných zistení polície ide s najväčšou pravdepodobnosťou o vraždu a samovraždu.
Českí krajskí kriminalisti vyšetrujú prvý násilný trestný čin tohto roku v Ústeckom kraji. "V rodinnom dome v obci Stroupeč na Lounsku boli nájdené dve osoby bez známok života," informovala polícia na sociálnej sieti.
Podľa doterajších zistení ide s najväčšou pravdepodobnosťou o vraždu a samovraždu. Bližšie informácie nateraz polícia nezverejnila.