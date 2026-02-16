Turjanová v tom má jasno: Toto je KRÁĽ VTIPOV medzi slovenskými hercami!

BRATISLAVA - Kristína Turjanová a Marek Majeský sa na javisku menia na manželov v komédii Pravda, kde nevera a klamstvá roztočia poriadny kolotoč. No mimo javiska ich dostala úplne iná téma – v hereckej obci vraj existuje jeden "kráľ vtipov", ktorý valcuje všetkých.
V komédii Pravda sa diváci ocitnú vo svete partnerstiev, malých klamstiev, veľkých výhovoriek a situácií, ktoré sa zamotajú tak, že pravda nie je ani zďaleka len jedna. Divadlo 13. opona stavilo na francúzsky titul od Floriana Zellera a táto "hra s nervami" funguje dokonale aj vďaka Kristíne Turjanovej a Marekovi Majeskému, ktorí sa na javisku stretnú ako manželia.
O vtipné momenty v hre nie je núdza a keď sa rozhovor zvrtol na humor, bolo jasné, že toto je téma, pri ktorej sa herecká partia vie poriadne rozbehnút. Kto z hercov je teda najväčší zabávač? „Tých je určite viac,“ pousmial sa Majeský, no Turjanová neváhala ani sekundu: „Za mňa vedie Lukáš Latinák, ten je brutálny.“ Byť vtipný "na povel" je zrejme v hereckej brandži hračka, Majeský sa však v tejto úlohe zrejme nevidí. „My asi k tým ľuďom nepatríme,“ naznačil s úsmevom herec.
Keďže predstavenie Pravda sa hrá naprieč Slovenskom, zábavy si herci počas ciest užijú až-až. „Cesty sú rôzne dlhé a závisí, s kým cestujete na zájazd, ale väčšinou sme dobrá partia, tak sa bavíme, rozprávame, čítame, učíme sa texty, riešime rôzne povinnosti…“ prezrádza obľúbený herec a Turjanová k tomu pridala moment, ktorý zažili na ceste nedávno. „Teraz sme riešili long vitality life. Marek podriemkaval a počúval ma a dávala som im prednášku, ako dlho žiť.“ Turjanová a Majeský pôsobia na javisku a dokonca aj mimo neho ako ideálny pár, čo však ich reálne manželstvá – ako im funguje doma? Odpoveď sa dozviete vo videu...