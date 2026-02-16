Veľké pátranie v Košiciach: Polícia je na nohách, neznámy strelec trestá hluk PAĽBOU zo vzduchovky do ľudí!

KOŠICE - Málokoho by napadlo trestať hluk po začiatku nočného pokoja tým, že vytiahne ľahkú strelnú zbraň a bude ňou ohrozovať okolie. Namiesto podania podnetu mestskej polícii neznámy strelec vytiahol známu vzduchovku a začal páliť. Polícia je znepokojená a rozbehla pátranie.
Prípadu sa v hlavnom spravodajstve venovala televízia JOJ. Košickí policajti vyšetrujú prípad, kedy sa zákazníci sťažovali na streľbu z blízkeho paneláka. Išlo o ľudí, ktorí sa idú hlavne v nočných hodinách zabaviť do blízkeho baru. Myslia si, že páchateľ im týmto zrejme chce dať najavo svoju nespokojnosť s hlukom, ktorý tam môžu vytvárať.
Podnetov je viac ako dosť
Ľudia mali pre policajné orgány dostatok podnetov na to, aby to začali aj štátne orgány riadne vyšetrovať a pátrať po možnom páchateľovi. Jedna z guliek dokonca zasiahla aj sklenenú výplň. Niekoľkých ľudí museli dokonca ošetrovať záchranári s tým, že policajti zatiaľ "autora streľby" v rukách nemajú. Opakovaná streľba sa má v spomínanom bare, pravdepodobne z balkóna alebo okna panelového domu, odohrávať aj do skorých ranných hodín.
"To, čo sa deje tu po tých nociach, keby to bolo len v piatok viete, ani to nie je v poriadku, ale je to ešte aj v pondelok, hocikedy inokedy cez týždeň," posťažovala sa na hluk jedna z obyvateliek. "V roku 2026 doposiaľ evidujeme 4 prípady, vo všetkých prípadoch došlo iba k drobným poraneniam oznamovateľov, v jednom prípade bol mužovi pri lekárskom ošetrení vybratý projektil, ktorý bol zaslaný na kriminalisticko-expertízné skúmanie," vyriekla pre JOJ hovorkyňa KR PZ Lenka Ivanová.
Strieľalo sa aj do ľudí
Televízia pripomína, že zatiaľ neznámy strelec, už koncom roka nemal problém páliť aj priamo do ľudí. Zasiahol totiž jednu ženu a projektil jej museli vyberať lekári. Guľky vraj smerovali z jedného z balkónov. "Tento problém naďalej trvá, ja mám za minulý týždeň ďalšie tri podnety na stole na konkrétnu prevádzku, v tejto lokalite a konkrétne aj z tohto bytového domu, jeden občan intenzívne, každý týždeň mi dáva podnety a je bezradný," reagoval starosta mestskej časti Košice Staré Mesto Igor Petrovčík.
Starosta už dokonca viackrát samotný podnik a aj poslancov upozorňoval na zmenu otváracích hodín. Zmena neprišla. "Potom občan chytí spravodlivosť do svojich rúk a potom to nedajbože takto vyzerá, čo určite nie je správne a sa s tým nestotožňujem ako starosta," smutne skonštatoval Petrovčík.
Kukláči už do jedného z príbytkov nabehli, súvislosť so streľbou však nezistili
Počas posledných dní však už polícia začala konať a kukláči nabehli práve do jedného z bytov. Podozrivý muž mal zdržiavať práve v ňom. "Policajti zaistili 5 vzduchových zbraní patriacich jednej osobe, avšak znaleckým dokazovaním a odborným vyjadrením nebola zistená súvislosť týchto zbraní so zaistenými brokmi," spresnila detaily Ivanová.