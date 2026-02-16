Horskí záchranári zasahovali: Auto sa prevrátilo pod Martinskými hoľami, dve ženy utrpeli zranenia

Súčinnosť HZS pri dopravnej nehode pod Martinskými hoľami. (Zdroj: hzs.sk)
MARTIN - Horskí záchranári z lyžiarskeho strediska Martinské hole zasahovali v pondelok pri dopravnej nehode na prístupovej ceste k stredisku. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti, na ceste sa prevrátil osobný automobil s päťčlennou posádkou.
„Záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra slúžiaci na Martinských holiach zúčastnené osoby na mieste vyšetrili, ošetrili a dve ženy v stabilizovanom zdravotnom stave transportovali k privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci,“ priblížila zásah HZS. Doplnila, že príslušníci Hasičského a záchranného zboru zamedzili úniku prevádzkových kvapalín a zabezpečili obnovenie dopravy.