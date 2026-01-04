Hrozivý nález v Nitre: V kríkoch objavili mŕtvolu!

NITRA - V Brezovom háji v Nitre našla mestská polícia cez víkend bezvládne telo muža. Podľa vyjadrenia nitrianskych mestských policajtov tam pravdepodobne ležalo už dlhší čas.
Motorizovaná hliadka vyrazila preveriť oznámenie o osobe ležiacej v kríkoch. „Hliadka na mieste našla muža bez známok života. Muž bol čiastočne zasnežený, preto je predpoklad, že sa na mieste nachádzal dlhšiu dobu,“ uviedla mestská polícia.
Z dôvodu citlivosti prípadu bližšie informácie neposkytla a pozostalým vyjadrila úprimnú sústrasť. Zároveň však na sociálnej sieti zverejnila zarastrovanú fotografiu nebohého muža, čo sa stretlo s kritukou občanov. Neskôr mestská polícia fotografiu stiahla.
V prípade začala nitrianska krajská polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. U nebohého muža bola nariadená pitva. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.