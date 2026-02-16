BYE, BYE AMERIKA: Angelina Jolie má toho plné zuby, krajinu nadobro OPÚŠŤA možno už V JÚLI!

LOS ANGELES - Oscarová herečka Angelina Jolie nevie prestať hovoriť o tom, že chce Ameriku opustiť. Podľa najnovších informácií plánuje definitívne zmeniť svoju adresu už v lete 2026. Jej plány definitívne sa odsťahovať sú viazané výlučne na jej deti. V zemi, kde sa kvôli aktuálnej situácii už necíti byť doma, zostávala len kvôli nim. Teraz sa však všetko zmení!
Angelina Jolie nikdy nechcela zostať žiť natrvalo v Los Angeles, ale nemohla odísť kvôli zložitým pravidlám starostlivosti o svoje deti po rozvode s Bradom Pittom. Tieto pravidlá jej bránili presťahovať sa, ale všetko sa má zmeniť. Jej najmladšie deti, dvojčatá Knox a Vivienne, totižto tento rok dovŕšia 18 rokov. Stane sa tak už 12. júla 2026.
Zdroj z herečkinho okolia pre portál Pagesix prezradil, že Angelina je už viac než pripravená zbaliť kufre a odísť. Očakáva, že po tom, čo jej deti dovŕšia plnoletosť, už nebude viazaná žiadnymi súdnymi obmedzeniami a bude môcť ísť, kamkoľvek sa rozhodne.
Kam sa vôbec chystá odísť? Aj keď Angelina Jolie oficiálne neoznámila konkrétnu krajinu, viaceré správy uvádzajú, že je rozhodnutá stráviť veľa času v Kambodži. Je to totižto krajina, ktorú má zapísanú hlboko “v srdci” od adopcie svojho najstaršieho syna Maddoxa v roku 2002.
Predpokladá sa, že bude kombinovať život medzi viacerými medzinárodnými destináciami, aby maximalizovala súkromie, pokoj a bezpečie pre svoju rodinu. To je niečo, čo jej podľa vlastných slov Spojené štáty už neposkytujú v takej miere, ako kedysi.
Angelina Jolie Spojené štáty už viackrát kritizovala, nebola ticho ani na verejnosti. V roku 2025 na medzinárodnom festivale vyhlásila, že „miluje svoju krajinu, ale v tomto čase ju nepoznáva“ a opakovane kritizovala politické a sociálne napätie v Spojených štátoch. Kam teda jej kroky povedú, zistíme možno už o niekoľko mesiacov...
