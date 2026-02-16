Väčšina ľudí sa miluje v NESPRÁVNU hodinu: Odborník varuje pred CHYBOU, ktorá ničí váš výkon! Kedy je ideálny čas?

USA - Špecialista na spánok a zdravie tvrdí, že to, kedy sa rozhodnete pre intimitu, môže výrazne ovplyvniť váš výkon. Podľa neho totiž nejde len o náladu či voľný čas, ale najmä o prirodzené nastavenie organizmu.
Klinický psychológ a expert na spánok Dr. Michael Breus o tom hovoril v rozhovore so Stevenom Bartlettom v podcaste Diary Of A CEO, kde sa venovali témam spojeným so spánkom aj denným režimom.
Večerná intimita nie je ideálna
Breus vysvetlil, že kľúčovým faktorom je takzvaný chronotyp – teda biologická predispozícia tela určujúca, kedy sme najviac bdelí, aktívni alebo unavení. Ako uvádza Unilad, práve ten podľa neho zohráva úlohu aj v intímnom živote. Bartlett pritom poznamenal, že problém môže nastať v prípade, ak sa čas, keď má chuť jeden partner, nezhoduje s druhým. Odborník však tvrdí, že riešenie existuje.
Prieskumy ukazujú, že väčšina ľudí má sex medzi 22.30 a 23.30. Hoci sa to zdá prirodzené, z hormonálneho hľadiska to podľa Breusa nie je ideálne. „Pre kvalitný sexuálny výkon potrebujete vyššie hladiny estrogénu, testosterónu, progesterónu, adrenalínu a kortizolu a zároveň nízky melatonín,“ vysvetlil.
Odpoveď je ranný sex
Práve melatonín, hormón zodpovedný za spánok, je večer prirodzene vysoký, čo znamená väčšiu únavu a potenciálne slabší výkon. Breus upozornil aj na biologický signál typický pre mužov – rannú erekciu. Podľa neho ide o jasný dôkaz, že telo je na intimitu najlepšie pripravené práve v ranných hodinách. Výskumy, ktoré jeho tím realizoval, podľa neho ukázali, že ranný sex prináša nielen lepší výkon, ale aj silnejšie prepojenie medzi partnermi. „Samozrejme, najprv si umyte zuby a použite ústnu vodu – buďme ohľaduplní k partnerovi. Telo vám však dáva jasný signál, že práve ráno je na to ideálny čas,“ dodal.