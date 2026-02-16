Obrovské nešťastie: V Amazónii sa prevrátila loď s turistami! Hlásia dve obete, ďalší sú nezvestní

MANAUS - Pokojná plavba sa v priebehu minút zmenila na boj o život. V brazílskom amazonskom regióne sa potopila preplnená turistická loď. Nehodu neprežili dieťa a mladá žena, po ďalších siedmich ľuďoch sa stále pátra.
Z výletu sa stal okamžite boj o prežitie
Len krátko po odrazení od brehu sa idylická jazda po rieke zmenila na nočnú moru. Turistická loď s desiatkami cestujúcich sa v amazonskej oblasti pri meste Manaus náhle potopila. O život prišlao trojročné dievčatko a 22-ročná žena, ďalších sedem osôb je nezvestných.
K nešťastiu došlo v blízkosti svetoznámeho prírodného úkazu Encontro das Águas, kde tmavé vody rieky Rio Negro tečú bok po boku so svetlejším tokom Rio Solimões bez toho, aby sa premiešali.
Panika vo vode a zúfalé scény
Podľa brazílskych médií loď vyplávala v piatok krátko po pol jednej popoludní. O niekoľko minút neskôr sa však z doposiaľ neznámych príčin začala potápať práve pri tomto vyhľadávanom turistickom mieste.
Desiatky ľudí sa ocitli vo vode. Prepukla panika, cestujúci sa snažili udržať nad hladinou a volať o pomoc. Na záberoch z miesta je viditeľná žena, ktorá v náručí zviera dieťa, zatiaľ čo ostatní sa v chaose snažia zachrániť vlastnými silami.
Masívna záchranná akcia v teréne
Do zásahu bolo nasadených približne 25 hasičov, tri záchranné člny a osem zásahových vozidiel. Pomáhal aj policajný čln a sanitka. Lode, ktoré sa nachádzali v okolí, reagovali okamžite a z rieky vytiahli desiatky ľudí. O priebehu akcie informoval brazílsky denník O Globo.
Celkovo sa podarilo zachrániť 71 cestujúcich. Dvom osobám však už pomôcť nedokázali. Mladá žena sa utopila na mieste, trojročné dievčatko previezli do nemocnice, kde ho lekári vyhlásili za mŕtve po príchode.
Pátranie pokračuje na rieke aj zo vzduchu
Záchranári okamžite rozbehli pátranie po nezvestných. Potápači prehľadávajú dno rieky, ďalšie tímy prečesávajú brehy Rio Solimões. Do operácie sa zapojila aj brazílska námorná zložka, ktorá vyslala riečny záchranný tím a vrtuľník.
Popri tom sa začalo aj vyšetrovanie príčin nehody. Psychológovia a sociálni pracovníci sú v kontakte s rodinami obetí a nezvestných, ktoré čakajú na správy o svojich blízkych.
Väčšina prežila bez vážnych zranení
Podľa hasičského velenia väčšina zachránených neutrpela vážne poranenia. Veliteľ zásahu pre televíziu TV Globo uviedol, že mnohých cestujúcich vytiahli z vody okolité plavidlá ešte pred príchodom záchranárov. Špecializované tímy sa následne sústredili najmä na tých, ktorí zostali v rieke.
Prevádzkovateľ reaguje, polícia vyšetruje
Spoločnosť Lima de Abreu Navegações, ktorá loď prevádzkovala, nehodu potvrdila a prisľúbila, že okolnosti preverí „s plnou zodpovednosťou a transparentnosťou“.
Polícia krátko po tragédii zadržala kormidelníka pre podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti. Po zaplatení kaucie bol prepustený na slobodu. Vyšetrovatelia pokračujú v zisťovaní, čo presne viedlo k potopeniu plavidla.