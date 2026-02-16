Ploďte deti a možno dostanete herný HIT úplne zadarmo: Výrobca spustil skutočne bizarnú kampaň!

OSLO - Svet herného priemyslu sa zasa raz baví a zároveň nevie dočkať. Ide o skutočne netradičnú marketingovú kampaň, ktorá sa objavila v nórskom Osle. Tamojší predajca elektroniky, spoločnosť Komplett, prišiel s originálnym nápadom, ktorý okamžite vyvolal veľkú pozornosť na sociálnych sieťach a herných fórach.
Reč je o populárnej hernej sérii Grand Theft Auto (GTA) a jej šiestom dieli, na ktorý už fanúšikovia čakajú viac ako dekádu. Tentokrát je vydanie naplánované na jeseň, no skloňuje sa aj to, že by sa termín mohol posunúť, čo sa už raz stalo. Ani to však nórskemu predajcovi nezabránilo prísť s bizarnou kampaňou. Na kampaň upozornil portál IGN.
Prírastok v rodine sa rovná aj bezplatný prírastok v hernej knižnici
Ten totiž sľubuje bezplatnú kópiu novej hry GTA 6 každému, kto sa v deň jej oficiálneho vydania – 19. novembra 2026 – stane rodičom. Nejde pritom o žart. Ak sa vám alebo vášmu partnerovi/priateľke narodí dieťa presne v deň, keď Rockstar Games uvedie svoju najočakávanejšiu hru dekády, Komplett vám hru venuje bez platenia.
Nie je to vtip
V reklame zverejnenej na sociálnej sieti predajca uvádza, že ponuka nie je žart. Komplett dokonca spustil kampaň s plagátmi, ktoré odkazujú na „9 mesiacov“ do vydania, čo nepochybne naráža na priemernú dĺžku ľudského tehotenstva a hravým spôsobom naznačuje, že je najvyšší čas „začať“.
Reakcie verejnosti sú rozdielne: zatiaľ čo niektorí oceňujú vtip a kreativitu, iní poukazujú na ironickú stránku celej akcie. Ako mnohí komentujúci poznamenali, noví rodičia pravdepodobne nebudú mať čas ani energiu venovať sa rozsiahlemu open-world titulu ako GTA 6, keď sa budú starať o malé dieťa.
Kampaň môže nabúrať samotný výrobca
Kampaň prichádza v období, keď sa GTA 6 už niekoľkokrát posunulo. Po prvotnom termíne v roku 2025 a následnom posune na máj 2026 sa teraz očakáva, že hra dorazí práve 19. novembra 2026. Tento „deväťmesačný“ odklad sa tak stal súčasťou vtipnej propagácie – hoci zároveň prináša otázky, čo sa stane, ak sa dátum opäť zmení.