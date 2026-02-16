Dušan Cinkota triafa do čierneho! Zľakol sa aj Labuda!

Dušana Cinkotu v roli horára Tóna v divadelnej komédii Moji drahí chlapci prekvapí doma nie jeden, ale hneď dvaja milenci jeho krásnej ženy. Pôjde do tuhého, pretože má po ruke vždy svoju plne nabitú pušku!
Slovenská komédia Moji drahí chlapci o manželstve, nevere, spriaznených dušiach ale aj manželskej poradni či svokrách Vám zaručene zlepší týždeň. Tak neváhajte a kúpte si lístky na pondelkové predstavenie do Nitry! Hráme 23.februára o 19:00 v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre!
Na vlastné oči uvidíte, ako vie zrušená horárska schôdza pekne ,,zavariť“ a skomplikovať pohodlný život a priviesť vám do života aj psychologickú manželskú poradňu. Pod vedením Mariána Labudu- to jednoducho musíte vidieť! Moji drahí chlapci sú naozaj vtipnou sondou do manželstva a neutíchajúcej lásky. Pravdaže nezabudneme ani na svokry, takže pokojne vezmite aj tú svoju! Komédia má perfektných 75 minút.
Majo Labuda, Dušan Cinkota, Peter Krajčovič hrajú a spievajú pre krásnu Reu Jánošík Ryníkovú. Známi herci, skvelé pesničky, prekvapivé zvraty a najmä pravý slovenský humor. Smiech predsa lieči! Tak príďte zabudnúť na svoje bežné problémy do divadla!
Text o horárovi, poštárovi a stavbárovi v spálni jednej krásnej Jolany napísal slovenský autor Igor Jankovič a divadelnú komédiu zrežíroval Vojtech Koleják. Hudbu má na svedomí bláznivý a jedinečný Marián Čurko! To skrátka musíte vidieť a počuť!
Tešíme sa na vás!
Po Nitre hráme aj v Kežmarku, Trnave, Senici a Novom meste nad Váhom!
Vstupenky na Predpredaj.sk
- reklamná správa -