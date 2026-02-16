Poriadny úlovok lovcov pedofilov: Do siete sa im podarilo chytiť aj policajta! Vydávali sa za 14-ročné dievča

PRAHA - Vyšetrovanie, ktoré odhalilo hranicu medzi bojom proti sexuálnemu zneužívaniu a hrubým porušovaním zákona, sa dostalo pred súd. Na jednej strane policajt obvinený zo sexuálneho správania voči domnelej neplnoletej, na druhej skupina mladých ľudí, ktorí sa rozhodli vziať spravodlivosť do vlastných rúk.
Policajt čelí návrhu na obžalobu
Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov navrhla obžalovať policajta, ktorý si na internetovej zoznamke písal s profilom vydávajúcim sa za 14-ročné dievča a podľa vyšetrovateľov ju navádzal na pohlavný styk. Inšpekcia ho obvinila z pokusu o pohlavné zneužitie, potvrdil jej hovorca Jakub Augusta.
Ako však vyšlo najavo, za dievčenským profilom nestála maloletá osoba, ale skupina takzvaných lovcov pedofilov. Tí sa na internete dlhodobo vydávali za neplnoleté dievčatá, aby vylákali dospelých mužov na stretnutie, kde ich následne fyzicky napádali. Prípad ako samostatné trestné konanie riešila česká polícia, pričom aj samotný obvinený policajt sa stal terčom útoku tejto skupiny.
Súd začal pojednávať za zatvorenými dverami
Prípad jedenástich mladých ľudí sa v pondelok začal prerokovávať na Obvodnom súde pre Prahu 9. Hlavné pojednávanie prebieha neverejne, keďže osem z obžalovaných bolo v čase skutkov neplnoletých.
Štátna zástupkyňa Kateřina Jindrová uviedla, že skupinu obžalovala z troch skutkov kvalifikovaných ako lúpež. Bližšie detaily však vzhľadom na charakter konania odmietla komentovať.
Falošná „Terezka“ a násilie na schôdzkach
Podľa obžaloby sa skupina – desať mužov a jedna žena z Prahy – na jar 2024 vydávala na internete za 14-ročnú „Terezku“. Mužov, ktorí na falošný profil reagovali, lákali na osobné stretnutia. Namiesto dievčaťa ich však čakalo fyzické napadnutie.
V dvoch prípadoch mali obete biť, kopať, strihať im vlasy či obočie a celé útoky si nahrávať na video. Na obžalobu skupiny upozornil portál iROZHLAS.cz, podľa ktorého bol jedným z napadnutých mužov približne 60-ročný policajt z južnej Moravy. Ten bol už minulý rok postavený mimo služby.
Pomsta namiesto boja proti zneužívaniu
Tretí skutok sa podľa obžaloby netýkal sexuálneho správania, ale pomsty. Skupina mala pod zámienkou kúpy drog vylákať dealera, ktorý údajne okradol kamarátku jedného z členov. Akciu však odhalila polícia ešte pred napadnutím – upozornil ju človek, ktorý skupinu počul plánovať útok.
Desiatim obžalovaným navrhuje žalobkyňa podmienečné tresty, pre jedného mladistvého žiada nepodmienečný trest 15 mesiacov väzenia. Podľa iROZHLAS.cz bol prítomný pri všetkých troch skutkoch a mal stáť aj za založením telegramových skupín, kde sa akcie koordinovali. Tento mladík je navyše stíhaný v inom prípade pre ťažké ublíženie na zdraví a nachádza sa vo väzbe.
Videá, varovania a rozdelená verejnosť
Na násilné videá zo zásahov samozvaných lovcov upozornili už predtým Reflex a server Seznam Zprávy. Polícia v reakcii varovala pred nárastom tohto fenoménu a zdôraznila, že podobné konanie môže samo o sebe predstavovať trestný čin.
Podľa policajtov sa členovia týchto skupín inšpirovali zahraničnými videami zo sociálnych sietí. Opakovane upozornili, že ak má verejnosť podozrenie na sexuálne trestné činy, má sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, nie brať spravodlivosť do vlastných rúk.
„Štát zlyháva,“ tvrdí známy obžalovaného
Naopak, muž, ktorý sa pred súdom predstavil ako kamarát jedného z obvinených, tvrdí, že jeho priatelia konali v presvedčení, že robia správnu vec. Podľa neho štát v boji proti sexuálnym predátorom zlyháva.
Priznal však, že skupina si bola vedomá porušovania zákona. Obvinenie z lúpeže odmietol a dodal, že skupina v podobných aktivitách už nepokračuje.