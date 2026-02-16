Šokujúce slová priamo v ruskej televízii: Expert si dovolil naozaj veľa! Ostrá kritika Putina a varovanie

MOSKVA - Nezvyčajne otvorené slová zazneli priamo z ruského televízneho štúdia. Expert v štátnej televízii hovoril o sile ukrajinského odporu aj o vážnych problémoch ruskej armády, pričom varoval pred možným kolapsom.
Nečakané slová z priestoru Kremľa
V ruskom štátnom vysielaní sa objavila kritika, aká je v tamojšom mediálnom prostredí skôr výnimkou. Dokumentarista Vadim Gasanov v politickej diskusnej relácii Mesto vstreči na stanici NTV, patriacej pod koncern Gazprom, otvorene pomenoval slabiny ruskej ofenzívy na Ukrajine.
Podľa jeho slov sa očakávania Moskvy nenaplnili. Ukrajina sa nielenže nezrútila, ale dokázala udržať organizovaný a účinný odpor. O jeho vystúpení informoval britský denník Daily Express.
Ukrajinský odpor Moskva nezlomila
Gasanov v relácii priamo priznal, že ukrajinské ozbrojené sily neboli zničené a krajina nekapitulovala. „Ukrajina má všetky predpoklady pokračovať v odpore,“ odkázal, čím poprel dlhodobo prezentovaný obraz rýchleho víťazstva Kremľa.
Jeho slová zazneli v kontexte stagnácie bojov, keď sa ruským jednotkám už celé mesiace nedarí dosahovať výraznejšie územné zisky.
Front plný problémov a rastúce pochybnosti
Filmový dokumentarista zašiel ešte ďalej a otvorene hovoril o „veľkých ťažkostiach“ ruskej armády priamo na fronte. Zároveň upozornil, že ukrajinská strana si je vedomá potenciálnej slabosti Ruska.
Podľa Gasanova v Kyjeve prevláda presvedčenie, že ďalší tlak by mohol viesť k vnútornému rozkladu Ruska. Ako citoval Daily Express, až 82 percent ukrajinskej populácie si želá ukončenie vojny, no zároveň verí, že Moskva môže pod záťažou konfliktu povoliť.
Straty rastú, zisky sú minimálne
Jeho hodnotenie podporujú aj zverejnené odhady strát. Od februára 2022 mali ruské ozbrojené sily prísť približne o 1,2 milióna vojakov zabitých a zranených, čo by podľa dostupných údajov predstavovalo najvyššie straty veľmoci od čias druhej svetovej vojny.
Napriek tomu sa tempo postupu takmer zastavilo. Na hlavných smeroch ofenzív sa ruské jednotky posúvajú len o desiatky metrov denne – zhruba v rozmedzí 15 až 70 metrov.
NATO hovorí o snahe zlomiť vôľu Ukrajincov
Na vývoj reagoval aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, ktorý vyhlásil, že Vladimir Putin sa snaží zlomiť ukrajinské obyvateľstvo a oslabiť jeho vôľu pokračovať v boji.
Zároveň však zdôraznil, že Ukrajinci opakovane ukázali, že sa zlomiť nenechajú. Upozornil však aj na limity: bez dlhodobej zahraničnej podpory by krajina nedokázala čeliť ruskej agresii sama.
Nezvyčajný signál z ruských médií
Otvorená kritika priamo v štátnom vysielaní je podľa analytikov výnimočná a môže naznačovať rastúce napätie aj v radoch doterajších podporovateľov Kremľa. To, čo ešte nedávno znelo nemysliteľne, sa dnes objavuje v priamom prenose – a práve to robí z Gasanovho vystúpenia mimoriadne silný signál.