Nový starosta New Yorku Zohran Mamdani plánuje veľké ZMENY: Mesto sa chystá OPUSTIŤ takmer milión ľudí!

NEW YORK – Voľby o kreslo starostu New Yorku vyvrcholili tento týždeň. Podľa výsledkov hlasovania občanov vyhral socialista Zohran Mamdani. Už počas kampane mnoho ľudí nesúhlasilo s jeho plánmi, ktoré by ako starosta presadzoval. Dokonca mu pohrozil aj samotný prezident Donald Trump. Mamdani napriek tomu vyhral.
Čo hovorí prieskum?
Ešte pred samotnými voľbami o stoličku starostu New Yorku spravila pre Daily Mail spoločnosť JL Partners prieskum na vzorke zhruba 8,4 milióna obyvateľov. V prípade výhry socialisticky naladeného Zohrana Mamdaniho, by si zhruba 765-tisíc opýtaných začalo baliť kufre, pričom 9 percent by určite opustilo mesto. Ďalších 25 percent v prieskume by odchod ešte zvážilo.
Medzi obyvateľmi s platmi nad 250-tisíc dolárov ročne by určite odišlo 7 percent. Prieskum okrem toho varoval, že hromadný odchod obyvateľstva by mohol mať vážne ekonomické dôsledky pre celú krajinu.
Krajne ľavicový demokrat napriek všetkým takýmto správam vyhral a jeho veľké plánované zmeny sa môžu už čoskoro realizovať. The New York Post označil Mamdaniho politiku za „kontroverznú“. Plány nového starostu si budú vyžadovať údajne najmenej 10 miliárd dolárov a mohli by zásadným spôsobom zmeniť život v celom New Yorku.
Nové zmeny pre obyvateľov New Yorku
Už počas kampane sa Mamdani vyjadroval, že ako starosta by zaviedol "systém zdaňovania bohatých" obyvateľov mesta. Bývalý poslanec z Queensu navrhuje zvýšenie dane pre milionárov o 2 percentá a dane z príjmov právnických osôb na 11,5 percent. "Vďaka takýmto opatreniam by sme vyzbierali najmenej 9 miliárd dolárov," hlásal v predvolebnej kampani.
Ďalším ústredným bodom kampane bolo "zmrazenie nájomného". Vzťahovať by sa malo na stabilne platiacich nájomníkov, čo predstavuje zhruba 2 milióny obyvateľov New Yorku. "Pomohlo by to ľuďom, ktorí sa snažia vyžiť v prostredí s najvyššími cenami za nájom v celej krajine," povedal. Kritici sú však opatrní a tvrdia, že sa tým len zvýšia náklady pre majiteľov bytov, ktorí by mohli stiahnuť ponuky z trhu a tým nepriamo zvýšiť nájomné v celom meste.
Ďalším veľkým plánom nového starostu je rozšírenie "bezplatnej autobusovej dopravy" na celé mesto. Mamdani síce hovorí, že chce "znížiť záťaž pre ľudí s nižším príjmom, ktorí si nemôžu dovoliť kupovať cestovné lístky", no jeho kritici tvrdia, že tento návrh je "recept ako premeniť autobusy na putujúce útulky pre bezdomovcov".
Trump odmieta financovanie
Mamdaniho ostro kritizovala j prezident USA Donald Trump. Ten sa na sociálnej sieti The Truth Social ešte pred výsledkom volieb vyjadril, že "pokiaľ tento komunistický kandidát vyhrá, je veľmi nepravdepodobné, že mu budem prispievať z federálnych fondov, okrem potrebného minima".
Následne dodal, že pod komunistami nemá toto kedysi slávne mesto (New York) žiadnu šancu na úspech ani prežitie. "S komunistom na čele sa situácia môže len zhoršiť..."