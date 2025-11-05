Štvrtok6. november 2025, meniny má Renáta, zajtra René

Nový starosta New Yorku Zohran Mamdani plánuje veľké ZMENY: Mesto sa chystá OPUSTIŤ takmer milión ľudí!

Zohran Mamdani, nový starosta mesta New York Zobraziť galériu (2)
Zohran Mamdani, nový starosta mesta New York (Zdroj: SITA/AP/Yuki Iwamura)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

NEW YORK – Voľby o kreslo starostu New Yorku vyvrcholili tento týždeň. Podľa výsledkov hlasovania občanov vyhral socialista Zohran Mamdani. Už počas kampane mnoho ľudí nesúhlasilo s jeho plánmi, ktoré by ako starosta presadzoval. Dokonca mu pohrozil aj samotný prezident Donald Trump. Mamdani napriek tomu vyhral.

Čo hovorí prieskum?

Ešte pred samotnými voľbami o stoličku starostu New Yorku spravila pre Daily Mail spoločnosť JL Partners prieskum na vzorke zhruba 8,4 milióna obyvateľov. V prípade výhry socialisticky naladeného Zohrana Mamdaniho, by si zhruba 765-tisíc opýtaných začalo baliť kufre, pričom 9 percent by určite opustilo mesto. Ďalších 25 percent v prieskume by odchod ešte zvážilo.

Medzi obyvateľmi s platmi nad 250-tisíc dolárov ročne by určite odišlo 7 percent. Prieskum okrem toho varoval, že hromadný odchod obyvateľstva by mohol mať vážne ekonomické dôsledky pre celú krajinu. 

Krajne ľavicový demokrat napriek všetkým takýmto správam vyhral a jeho veľké plánované zmeny sa môžu už čoskoro realizovať. The New York Post označil Mamdaniho politiku za „kontroverznú“. Plány nového starostu si budú vyžadovať údajne najmenej 10 miliárd dolárov a mohli by zásadným spôsobom zmeniť život v celom New Yorku. 

Nové zmeny pre obyvateľov New Yorku

Už počas kampane sa Mamdani vyjadroval, že ako starosta by zaviedol "systém zdaňovania bohatých" obyvateľov mesta. Bývalý poslanec z Queensu navrhuje zvýšenie dane pre milionárov o 2 percentá a dane z príjmov právnických osôb na 11,5 percent. "Vďaka takýmto opatreniam by sme vyzbierali najmenej 9 miliárd dolárov," hlásal v predvolebnej kampani. 

Ďalším ústredným bodom kampane bolo "zmrazenie nájomného". Vzťahovať by sa malo na stabilne platiacich nájomníkov, čo predstavuje zhruba 2 milióny obyvateľov New Yorku. "Pomohlo by to ľuďom, ktorí sa snažia vyžiť v prostredí s najvyššími cenami za nájom v celej krajine," povedal. Kritici sú však opatrní a tvrdia, že sa tým len zvýšia náklady pre majiteľov bytov, ktorí by mohli stiahnuť ponuky z trhu a tým nepriamo zvýšiť nájomné v celom meste. 

Nový starosta New Yorku
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Ďalším veľkým plánom nového starostu je rozšírenie "bezplatnej autobusovej dopravy" na celé mesto. Mamdani síce hovorí, že chce "znížiť záťaž pre ľudí s nižším príjmom, ktorí si nemôžu dovoliť kupovať cestovné lístky", no jeho kritici tvrdia, že tento návrh je "recept ako premeniť autobusy na putujúce útulky pre bezdomovcov".

Trump odmieta financovanie  

Mamdaniho ostro kritizovala j prezident USA Donald Trump. Ten sa na sociálnej sieti The Truth Social ešte pred výsledkom volieb vyjadril, že "pokiaľ tento komunistický kandidát vyhrá, je veľmi nepravdepodobné, že mu budem prispievať z federálnych fondov, okrem potrebného minima". 

Následne dodal, že pod komunistami nemá toto kedysi slávne mesto (New York) žiadnu šancu na úspech ani prežitie. "S komunistom na čele sa situácia môže len zhoršiť..."
 

Viac o téme: VoľbySocializmusPlányKritikaNew YorkDonald TrumpZohran MamdaniNový starosta
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Obrovská rana pre Trumpa!
Obrovská rana pre Trumpa! New York si zvolil moslimského starostu, prezident hrozí blokádou peňazí!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Novozvolená demokratická guvernérka štátu
Demokrati v USA oslavujú: Uspeli vo voľbách starostov aj guvernérov
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
Trump vyzval Židov v New Yorku, aby nevolili Mamdaniho za primátora
Zahraničné
Donald Trump
Trump varuje New York: Ak vyhrá demokrat Mamdani, obmedzí federálne financie
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jozef Kroner zomrel, ale Kubo žije!
Jozef Kroner zomrel, ale Kubo žije!
Prominenti
Tréner Slovana Vladimír Weiss pred duelom s Kups Kuopio: Chceme bodovať, naša hra sa zlepšuje
Tréner Slovana Vladimír Weiss pred duelom s Kups Kuopio: Chceme bodovať, naša hra sa zlepšuje
Zoznam TV
Andraž Šporar pred duelom KL vo Fínsku: Chcem dať gól a chcem vyhrať tento zápas
Andraž Šporar pred duelom KL vo Fínsku: Chcem dať gól a chcem vyhrať tento zápas
Zoznam TV

Domáce správy

Kto chcel dve pohlavia
Kto chcel dve pohlavia v ústave? PRIESKUM ukázal, v ktorých krajoch mala zmena podporu! Chceli ju aj voliči TÝCHTO strán
Domáce
FOTO undefined
Spozornite: Na väčšine územia Slovenska sa môže v noci vyskytnúť hmla
Domáce
Predseda Národnej rady Raši
Predseda Národnej rady Raši prijal poľského prezidenta Nawrockého
Domáce
Vo Vranove nad Topľou budujú novú cyklotrasu za milióny eur, hotová má byť v marci 2026
Vo Vranove nad Topľou budujú novú cyklotrasu za milióny eur, hotová má byť v marci 2026
Prešov

Zahraničné

FOTO Zohran Mamdani, nový starosta
Nový starosta New Yorku Zohran Mamdani plánuje veľké ZMENY: Mesto sa chystá OPUSTIŤ takmer milión ľudí!
Zahraničné
ŠOKUJÚCi čin: Milenci si
ŠOKUJÚCi čin: Milenci si to ROZDÁVALI v kostole priamo medzi posvätnými sochami, ODHALIL ich miestny kňaz
Zahraničné
Boeing sa dohodol s
Boeing sa dohodol s jedným zo žalobcov: Ide o haváriu lietadla 737 MAX
Zahraničné
Nový plán? Poľsko chce
Nový plán? Poľsko chce dovážať LNG z USA a zásobovať ním Slovensko a Ukrajinu
Zahraničné

Prominenti

Sally Field
Mama Forresta Gumpa, herečka Sally Field: Kariérne úspechy tieni menej trblietavé súkromie
Osobnosti
Dara Rolins na slávnostnom
Sklamanie z faceliftu? Nečakané priznanie Dary Rolins: S výsledkom plastiky nie som spokojná!
Domáci prominenti
Lily Allen
Slávna speváčka ukázala bradavky: Do spoločnosti prišla v šatách pomsty!
Zahraniční prominenti
Michal David
Michal David sa OPIL pod obraz: Koncert v Košiciach nezvládol odspievať... prišiel o mastnú sumu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci v šoku: Mužské
Vedci v šoku: Mužské prirodzenie RASTIE rýchlejšie ako kedykoľvek predtým! Varujú, to NIE JE dobrá správa
Zaujímavosti
Môžete schudnúť, ak prestanete
Môžete schudnúť, ak prestanete jesť po 18-tej? Toto hovorí výskum
vysetrenie.sk
Zabudnite na zázračné tabletky!
Zabudnite na zázračné tabletky! TENTO nenápadný zvyk mení zdravie miliónov ľudí: Odborníci potvrdili, to NAOZAJ funguje!
Zaujímavosti
Obraz za pár drobných
Z obyčajnej náhody sa stal jackpot: Chcel len obrázok mačky, nakoniec našiel umelecký poklad za stovky libier!
Zaujímavosti

Dobré správy

Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk
Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce

Ekonomika

Čína vracia úder Muskovi: Xpeng predstavil robotaxíky a humanoidov, ktorí majú zmeniť svet! (foto)
Čína vracia úder Muskovi: Xpeng predstavil robotaxíky a humanoidov, ktorí majú zmeniť svet! (foto)
Európske milióny pre slovenské železnice: Pozrite si, čo všetko sa zmení vďaka veľkému balíku peňazí! (foto)
Európske milióny pre slovenské železnice: Pozrite si, čo všetko sa zmení vďaka veľkému balíku peňazí! (foto)
Revolúcia v doručovaní zásielok v praxi: Pozrite si, čo komplikuje život
Revolúcia v doručovaní zásielok v praxi: Pozrite si, čo komplikuje život "poštárke budúcnosti"! (foto)
Slovensko.sk zneužili podvodníci: Pozrite sa, ako vyzerá falošná správa - je veľmi presvedčivá!
Slovensko.sk zneužili podvodníci: Pozrite sa, ako vyzerá falošná správa - je veľmi presvedčivá!

Šport

Penaltová dráma so šťastným koncom: Mladíci Žiliny v oslabení vybojovali postup v UEFA Youth League
Penaltová dráma so šťastným koncom: Mladíci Žiliny v oslabení vybojovali postup v UEFA Youth League
Liga majstrov
Martin Fehérváry vs. Dalibor Dvorský: Online prenos zo zápasu Washington – St. Louis
Martin Fehérváry vs. Dalibor Dvorský: Online prenos zo zápasu Washington – St. Louis
NHL
Senzácie v Lige majstrov: Outsider šokoval favorita z La Ligy, Chelsea s nečakaným zaváhaním
Senzácie v Lige majstrov: Outsider šokoval favorita z La Ligy, Chelsea s nečakaným zaváhaním
Liga majstrov
Barcelona v divokej prestrelke blízko senzačnej prehry, Manchester City rozstrieľal Dortmund
Barcelona v divokej prestrelke blízko senzačnej prehry, Manchester City rozstrieľal Dortmund
Liga majstrov

Auto-moto

Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Doprava
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
Klasické testy
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Rady, tipy a triky
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
O práci s humorom
Sociálna Poisťovňa bude mať na rok 2026 zdroje 16,425 miliardy eur
Sociálna Poisťovňa bude mať na rok 2026 zdroje 16,425 miliardy eur
Domáce
Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Domáce

Varenie a recepty

Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky
Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Rady a tipy
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Rady a tipy

Technológie

„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo
„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo
Veda a výskum
Týchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymaž
Týchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymaž
Android
Zabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistenta
Zabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistenta
Sponzorovaný obsah
Žiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej diery
Žiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej diery
Veda a výskum

Bývanie

Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia

Pre kutilov

Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Rekonštrukcia interiéru
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Dvor a záhrada
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Izbové rastliny
Táto jeseň si priam pýta „jablká na lyžičke“! Pripravte si tradičné pyré a hrejivé jablkové kúsky v karameli
Táto jeseň si priam pýta „jablká na lyžičke“! Pripravte si tradičné pyré a hrejivé jablkové kúsky v karameli
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najlepšie rande pre každé znamenie podľa skutočných túžob, nie klišé: Toto naozaj zaberie na muža, ktorého máte v hľadáčiku
Partnerské vzťahy
Najlepšie rande pre každé znamenie podľa skutočných túžob, nie klišé: Toto naozaj zaberie na muža, ktorého máte v hľadáčiku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kto chcel dve pohlavia
Domáce
Kto chcel dve pohlavia v ústave? PRIESKUM ukázal, v ktorých krajoch mala zmena podporu! Chceli ju aj voliči TÝCHTO strán
Zohran Mamdani, nový starosta
Zahraničné
Nový starosta New Yorku Zohran Mamdani plánuje veľké ZMENY: Mesto sa chystá OPUSTIŤ takmer milión ľudí!
ŠOKUJÚCi čin: Milenci si
Zahraničné
ŠOKUJÚCi čin: Milenci si to ROZDÁVALI v kostole priamo medzi posvätnými sochami, ODHALIL ich miestny kňaz
Senior na rýchlostnej ceste
Zahraničné
Dedko sa zahral na pretekára F1 a zbúral internet: Po rýchlostnej ceste uháňal na elektrickom VOZÍKU!

Ďalšie zo Zoznamu