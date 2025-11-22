Prekvapivý krok: Trump a nový starosta New Yorku sa po stretnutí menia z protivníkov na spojencov

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok v Bielom dome prijal novozvoleného starostu New Yorku Zohrana Mamdaniho, ktorý počas predvolebnej kampane vyhlásil, že jeho administratíva bude „Trumpovou najhoršou nočnou morou“. Trump ešte v stredu označil Mamdaniho za „komunistického starostu“. Podľa agentúry AP boli však Mamdani a Trump na piatkovom stretnutí priateľskí a opakovane hovorili o svojich spoločných cieľoch pomôcť New Yorku, namiesto toho, aby sa zameriavali na svoje napäté rozdiely.
Trump, ktorý otvorene v minulosti označil Mamdaniho za „stopercentného komunistického blázna“ a „úplného šialenca“, otvorene hovoril o tom, ako ho zaujal tento muž, ktorý administratívu amerického prezidenta nazval autoritárskou. „Vlastne si myslím, že prekvapí niektorých konzervatívnych ľudí,“ povedal Trump po boku Mamdaniho v Oválnej pracovni.
Politické príležitosti pre oboch
AP konštatuje, že toto stretnutie poskytlo politické príležitosti pre oboch - Trumpa i Mamdaniho, ktorý bol donedávna v podstate neznámy. Teraz sa však stretol s jednou z najmocnejších osôb sveta. Pre Trumpa to zas podľa americkej agentúry bola možnosť hovoriť o cenovej dostupnosti v čase, keď je vystavený rastúcemu politickému tlaku, aby ukázal, že rieši obavy voličov týkajúce sa životných nákladov.
Až dosiaľ boli Mamdani a Trump politickými protivníkmi, ktorí mobilizovali svojich podporovateľov tým, že sa navzájom konfrontovali. Podľa AP nie je jasné, ako ich stúpenci zareagujú na ich piatkové stretnutie a vzájomné komplimenty. „Budeme mu pomáhať, aby sa splnil sen každého - mať silný a bezpečný New York,“ vyhlásil prezident.
„Čo si skutočne cením na prezidentovi je, že stretnutie, ktoré sme mali, sa nesústredilo na nezhody, ktorých je mnoho, ale sústredilo sa aj na spoločný cieľ, ktorý máme pri práci pre obyvateľov New Yorku,“ povedal Mamdani. Mamdani a Trump diskutovali o dostupnosti bývania a o cenách potravín a energií. Prezident poznamenal, že v otázkach inflácie sa niektoré jeho myšlienky zhodujú s Mamdaniho.
Trump Mamdaniho dokonca chránil?
AP tiež konštatuje, že v niektorých momentoch sa zdalo, že Trump Mamdaniho dokonca chráni. Napríklad, keď novinári požiadali Mamdaniho, aby objasnil svoje výroky, v ktorých naznačil, že prezident koná ako fašista, Trump povedal: „Už ma nazvali oveľa horšími vecami než despota.“ Keď sa novinár opýtal zvoleného starostu New Yorku, či si stojí za svojím vyhlásením, že Trump je fašista, prezident zasiahol a povedal Mamdanimu, že môže otvorene odpovedať na túto otázku. „Je to v poriadku. Môžete povedať, že áno. Dobre? Je to jednoduchšie. Je to jednoduchšie než to vysvetľovať. Nevadí mi to,“ povedal. Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social zverejnil fotografie so stretnutia s Mamdanim a napísal, že mu bolo veľkou cťou stretnúť sa s novým starostom New Yorku. Mamdani na svojich sociálnych sieťach zverejnil krátke video z tohto stretnutia.