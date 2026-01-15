Na celom území Izraela a Palestíny hrozí zhoršenie bezpečnostnej situácie

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča občanom Slovenska necestovať do Izraela a na palestínske územia. Dôvodom je opätovné zvýšenie napätia a nepredvídateľný vývoj v regióne Blízkeho východu na celom území Izraela a Palestíny. Hrozí tam riziko náhleho a prudkého zhoršenia bezpečnostnej situácie a s tým spojeného uzatvorenia vzdušného priestoru v krajine. Rezort diplomacie o tom informoval na svojom webe.
V prípade nevyhnutnosti zotrvať v Izraeli alebo na palestínskych územiach by mali Slováci venovať maximálnu pozornosť vývoju situácie a sledovať miestne médiá. Mali by zvážiť nevyhnutnosť presunov v rámci krajiny a zároveň dôrazne rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády, priblížilo MZVEZ.
archívne video
Neodporúča ani pohybovať sa v Pásme Gazy, do ktorého aj naďalej nie je možné legálne vstúpiť, taktiež v oblasti v blízkosti hraníc Izraela s Libanonom a oblasti miest Dženín, Náblus a Hebron na Západnom brehu Jordánu, kde pretrváva zvýšené riziko eskalácie bezpečnostnej situácie.
„V prípade prechodu cez kontrolné stanovištia medzi územiami kontrolovanými Izraelom a Palestínskou samosprávou je potrebné počítať so zdržaním spôsobeným kontrolami vozidiel a dokladov,“ dodal rezort.