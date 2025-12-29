Laserová revolúcia v obrane: Izrael chce nasadiť systém Železný lúč aj vo vzduchu

JERUZALEM - Izrael plánuje pokračovať vo vývoji laserového systému Železný lúč (Iron Beam) a v budúcnosti ho nasadiť aj na svoje lietadlá. V pondelok to oznámil Daniel Gold, šéf riaditeľstva výskumu a vývoja na izraelskom ministerstve obrany. Informuje o tom agentúra DPA.
Izraelskej armáde v nedeľu odovzdali vysokovýkonný laserový obranný systém Železný lúč, ktorý integrujú do viacúrovňovej protivzdušnej obrany krajiny. Pôsobiť bude popri systémoch Železná kupola (Iron Dome), Dávidov prak (David's Sling) a Šíp (Arrow). Testy ukázali, že dokáže spoľahlivo zachytiť rakety, mínometné granáty, lietadlá a drony. Podľa Golda ide o „systém novej generácie“.
Okrem toho je jeho prevádzka výrazne lacnejšia ako pri doterajších systémoch. Podľa odhadov USA by laserová zbraň mohla napríklad zneškodňovať drony pri vynaložení zhruba štyroch dolárov na jedno použitie.
Gold je považovaný aj za strojcu Železnej kupoly a podľa jeho vlastných slov sa už pracuje na vývoji ešte výkonnejšieho lasera, ktorý by dokázal zasahovať proti ďalším typom hrozieb. V pláne je nasadiť systém na lietadlá rôznych veľkostí, ktoré by mohli vzlietnuť nad mraky a zostreľovať ním rakety a drony smerujúce na Izrael.