Napätie v Libanone: Izraelskí vojaci strieľali v blízkosti mierových síl na juhu krajiny

BEJRÚT - Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) v piatok oznámili, že v ich blízkosti došlo k dvom streleckým incidentom z izraelských pozícií. Hlásené neboli žiadne obete, misia však tieto udalosti označila za „znepokojivý vývoj“. Informuje o tom správa agentúry AFP.
UNIFIL v uplynulých mesiacoch opakovane hlásil izraelskú streľbu zacielenú na svoj personál či v blízkosti objektov misie. Minulý týždeň utrpel jeden z vojakov zranenia po neďalekom izraelskom útoku. Personál hliadkujúci v piatok na juhu Libanonu „hlásil 15 výstrelov z ručných zbraní vo vzdialenosti nepresahujúcej 50 metrov“, uvádza sa vo vyhlásení UNIFIL. Krátko na to „mierové sily na druhej hliadke v tej istej oblasti hlásili približne 100 výstrelov z guľometov, ktoré zasiahli približne 50 metrov od nich“, doplnilo stanovisko, pričom neinformovalo o žiadnych škodách ani zraneniach.
„Mierové sily usúdili, že streľba v oboch prípadoch pochádzala z pozícií izraelských obranných síl južne od Modrej línie... a prostredníctvom svojich kontaktov zaslali žiadosť o zastavenie streľby,“ uvádza sa vo vyhlásení. Modrá línia odkazuje na neoficiálnu demarkačnú čiaru, ktorá oddeľuje Libanon od Izraela a Golanských výšin. OSN ju vytýčila v júni 2000 s cieľom určiť, či sa Izrael úplne stiahol z Libanonu. UNIFIL podľa vyhlásenia vopred informoval izraelskú armádu o aktivitách mierových síl. „Incidenty ako tento sa dejú príliš často a stávajú sa znepokojujúcim trendom,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Opätovne vyzývame izraelskú armádu, aby ustúpila od agresívneho správania a útokov na mierových vojakov... ktorí pracujú na udržaní mieru a stability pozdĺž Modrej línie,“ prízvukovali Dočasné sily OSN v Libanone.
Prímerie ohrozené pokračujúcimi útokmi
UNIFIL už desaťročia pôsobí ako nárazníková zóna medzi Izraelom a Libanonom a aktuálne spolupracuje s libanonskou armádou na podpore prímeria medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh. „Útoky na mierové sily alebo v ich blízkosti sú závažným porušením“ rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN z roku 2006, ktorá tvorila základ súčasného prímeria, pripomenul UNIFIL v piatok. Na základe prímeria z novembra 2024 mal Izrael stiahnuť svoje jednotky z južného Libanonu, no ponechal ich v piatich oblastiach, ktoré považuje za strategické. Takisto pravidelne útočí na Libanon, pričom zvyčajne tvrdí, že cieli na základne a členov Hizballáhu.