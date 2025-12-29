Pondelok29. december 2025, meniny má Milada, Nátan, zajtra Dávid

Hamas potvrdil úmrtia: Zabili jeho hovorcu Ubajdu a vojenského vodcu Sinwára

Ilustračné foto
Ilustračné foto
TASR

GAZA - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok po niekoľkých mesiacoch potvrdilo úmrtia hovorcu svojho ozbrojeného krídla Abú Ubajdu a vojenského vodcu Muhammada Sinwára. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters a spravodajský web Jerusalem Post.

Izraelská armáda ešte v máji oznámila, že pri jednom z útokov zabila vojenského vodcu Muhammada Sinwára - brata bývalého lídra Hamasu Jahjá Sinwára. O tri mesiace neskôr vyhlásila, že zabila aj hovorcu Brigád Izz ad-Dína Kassáma Abú Ubajdu.

Ozbrojené krídlo Hamasu v pondelok na svojom kanáli na Telegrame zverejnilo video, v ktorom nový hovorca hovorí o zabití viacerých vysokopostavených predstaviteľov hnutia vrátane Ubajdu a Sinwára. Podľa Jerusalem Post oznámenie prišlo len krátko po správach o údajných blížiacich sa voľbách nového vedenia Hamasu. Nový hovorca taktiež uviedol, že po svojom predchodcovi „zdedil“ tzv. „nom de guerre“ (prezývka počas vojny) Abú Ubajda, ktoré možno preložiť ako „otec veriacich“.

