Izraelská armáda zostane v Pásme Gazy: Minister obrany Kac hovorí o bezpečnostných dôvodoch

TEL AVIV - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok vyhlásil, že izraelská armáda sa z bezpečnostných dôvodov nikdy úplne nestiahne z Pásma Gazy. V palestínskej enkláve bude podľa neho zriadená civilno-vojenská armádna jednotka. Informuje o tom agentúra Reuters.
Na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas platnej od októbra sa izraelská armáda má postupne úplne stiahnuť z pobrežnej palestínskej enklávy a židovský štát neobnoví civilné osady na tomto území. „Sme hlboko vo vnútri Gazy a nikdy neopustíme celú Gazu. Niečo také sa nikdy nestane. Sme tam, aby sme chránili a zabránili tomu, čo sa stalo,“ uviedol Kac s odkazom na útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy. Kancelária premiéra Benjamina Nentanjahua sa podľa Reuters odmietla vyjadriť k vyhláseniam ministra obrany.
„Keď príde čas, na severe Gazy... vybudujeme jednotky Nahal namiesto (izraelských) komunít, ktoré boli vysídlené. Urobíme to správnym spôsobom v správnom čase,“ uviedol Kac v súvislosti s jednotkami izraelskej armády. Podľa Reuters zrejme odkazoval na stiahnutie Izraela zo židovských osád v Gaze v roku 2005. „Nikomu inému neveríme, že by dokázal chrániť našich občanov,“ povedal minister s tým, že podľa neho je potrebná prítomnosť aj v Libanone a Sýrii.
Parlamentné voľby môžu rozhodnúť o budúcnosti Gazy
Netanjahu opakovane vylúčil možnosť znovuzriadenia osád v Pásme Gazy počas dva roky trvajúcej vojny v palestínskej enkláve. Niektorí členovia jeho koalície sa však podľa Reuters usilujú o opätovnú okupáciu Gazy. Jednotky Nahal v izraelských ozbrojených silách sú pre civilistov, ktorí majú záujem vstúpiť do armády. Zahŕňajú rok predvojenskej prípravy a dobrovoľníckych programov. Tieto jednotky mali historickú úlohu pri vytváraní izraelských komunít. Budúci rok sa v Izraeli uskutočnia parlamentné voľby a podľa očakávaní budú kľúčovou otázkou práve osady.
Minister obrany v utorok vystúpil na ceremónii na okupovanom Západnom brehu Jordánu, kde oznámil výstavbu 1200 bytových jednotiek v izraelskej osade Bejt El. Tieto jednotky sa budujú na mieste izraelskej vojenskej základne, ktorá sa ruší. „Netanjahuova vláda je vládou osád... usiluje sa o činy. Ak môžeme získať suverenitu, dosiahneme suverenitu... Sme v ére praktickej suverenity,“ vyhlásil Kac o Západnom brehu Jordánu. Dodal, že existujú príležitosti, ktoré dosiaľ neboli.