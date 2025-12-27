Sobota27. december 2025, meniny má Filoména, zajtra Ivana, Ivona

Švajčiarska armáda bije na poplach! Krajina by nezvládla veľký útok, hrozby z Ruska silnejú

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ZÜRICH - Švajčiarsko by sa nedokázalo brániť proti rozsiahlejšiemu útoku a musí zvýšiť vojenské výdavky vzhľadom na rastúce riziká zo strany Ruska, uviedol veliteľ švajčiarskych ozbrojených síl Thomas Süssli. Informuje o tom agentúra Reuters.

Krajina je pripravená na útoky „neštátnych aktérov“ na kritickú infraštruktúru a na kybernetické útoky, no jej armáda má stále nedostatky v oblasti vybavenia, povedal Süssli pre denník Neue Zürcher Zeitung. „Nedokážeme sa brániť proti hrozbám z diaľky, ani proti rozsiahlemu útoku na našu krajinu,“ skonštatoval veliteľ, ktorý v závere roka ukončí svoje pôsobenie vo funkcii. „Je znepokojujúce vedieť, že v prípade skutočnej krízovej situácie by len tretina všetkých vojakov bola plne vybavená,“ povedal v rozhovore uverejnenom v sobotu.

Švajčiarsko zvyšuje výdavky na obranu, modernizuje delostrelectvo a pozemné systémy a nahrádza staré lietadlá stíhačkami Lockheed Martin F-35A. Hrozí však, že v rámci plánu dôjde k prekročeniu nákladov, zatiaľ čo kritici spochybňujú výdavky na delostrelectvo a muníciu, keďže federálne financie sú obmedzené.

Postoj verejnosti k armáde sa napriek vojne nezmenil

Süssli povedal, že postoj k armáde sa v krajine nezmenil napriek vojne na Ukrajine a ruským snahám destabilizovať Európu. Podľa jeho slov za to môže vzdialenosť Švajčiarska od konfliktu, nedostatok nedávnych vojnových skúseností a viera, že neutralita poskytuje ochranu, píše Reuters. „Existuje niekoľko neutrálnych krajín, ktoré neboli ozbrojené a boli vtiahnuté do vojny. Neutralita má hodnotu len vtedy, ak ju možno brániť zbraňami,“ zdôraznil.

Bern sa zaviazal postupne zvýšiť výdavky na obranu na približne jedno percento hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2032, čo je nárast z terajších približne 0,7 percenta. Krajiny NATO sa však dohodli na zvýšení výdavkov na obranu na päť percent hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2035. Týmto tempom by švajčiarska armáda bola plne pripravená až okolo roku 2050. „To je vzhľadom na hrozbu príliš dlho,“ dodal Süssli.

Viac o téme: ArmádaObranaútok ŠvajčiarskoVojenské výdavky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Izraelská armáda zabila člena
Izraelská armáda zabila člena elitných iránskych jednotiek v Libanone
Zahraničné
Ilustračné foto
Jordánska armáda podnikla v Sýrii nálety na sklady a trasy pašerákov drog
Zahraničné
Izraelská armáda zostane v
Izraelská armáda zostane v Pásme Gazy: Minister obrany Kac hovorí o bezpečnostných dôvodoch
Zahraničné
FOTO Fínsko posilní armádu staršími
Fínsko posilní armádu staršími záložníkmi až do 65 rokov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zvonári v UNESCO: O spoločný zápis sa delí Taliansko a Španielsko
Zvonári v UNESCO: O spoločný zápis sa delí Taliansko a Španielsko
Cestovanie
Bebjak má po filme Duchoň na krku ďalší projekt a v ňom všetkých varuje: Daj si pozor, čomu uveríš
Bebjak má po filme Duchoň na krku ďalší projekt a v ňom všetkých varuje: Daj si pozor, čomu uveríš
Prominenti
V smere na Ružomberok sa na Štefana vyskytli veľké obmedzenia v doprave
V smere na Ružomberok sa na Štefana vyskytli veľké obmedzenia v doprave
Správy

Domáce správy

DRÁMA na pohotovosti v
DRÁMA na pohotovosti v Košiciach: Zúfalých rodičov s dieťaťom s horúčkou vraj odkopli, ZVRAT a reaguje riaditeľka!
Domáce
Železnice pripravujú obnovu nočných
Železnice pripravujú obnovu nočných vlakov, takto budú vyzerať
dromedar.sk
FOTO Tunel Višňové dopravný kolaps
Tunel Višňové dopravný kolaps neodvrátil: Z kaluže do blata, katastrofálne štefanské kolóny pred Ružomberkom!
Domáce
Šutaj Eštok: Personálna situácia v polícii sa v roku 2025 zlepšila
Šutaj Eštok: Personálna situácia v polícii sa v roku 2025 zlepšila
Bratislava

Zahraničné

Švajčiarska armáda bije na
Švajčiarska armáda bije na poplach! Krajina by nezvládla veľký útok, hrozby z Ruska silnejú
Zahraničné
Európska únia a OSN
Európska únia a OSN vítajú prímerie: Kambodža a Thajsko ukončili týždne trvajúce pohraničné potýčky
Zahraničné
Ilustračné foto
Protikorupčný úrad Ukrajiny varuje: Bezpečnostné zložky mu bránia raziám v parlamente
Zahraničné
FOTO MIMORIADNY ONLINE Tvrdý útok
MIMORIADNY ONLINE Tvrdý útok Ruska na Kyjev! Moskva podľa Zelenského mier NECHCE: Hlásia smrť ruského veliteľa
Zahraničné

Prominenti

Na filmového magnáta sa
Na filmového magnáta sa valí poriadna špina: Ďalší muž tvrdí, že ho sexuálne obťažoval!
Zahraniční prominenti
Beauty Ball má novú
Beauty Ball má novú posilu: Do príprav vstupuje muž z hip hopovej scény?
Domáci prominenti
Korben Dalas, Juraj Benetin
Bebjak má po filme Duchoň na krku ďalší projekt a v ňom všetkých varuje: Daj si pozor, čomu uveríš
Domáci prominenti
Miliónové investície Karlosa Vémolu:
Miliónové investície Karlosa Vémolu: Krátko pred zatknutím nakúpil 21 bytov!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

NIKDY ho nepodceňujte! Ten
NIKDY ho nepodceňujte! Ten najzbytočnejší prst je skutočne potrebný: Má KĽÚČOVÚ funkciu
Zaujímavosti
Bývalá letuška varuje po
Bývalá letuška varuje po 12 rokoch v oblakoch: TÝMTO jedlám sa v lietadle radšej vyhnite, inak vás čaká peklo
Zaujímavosti
Zázračný strom: Zasiahol ho
Zázračný strom: Zasiahol ho blesk, dnes vraj lieči ľudí
dromedar.sk
Sú vlajky z misie
Sú vlajky z misie Apollo 11 stále na Mesiaci? Je tam množstvo artefaktov: Pozrite sa, čím ho ľudstvo znečistilo!
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)

Varenie a recepty

26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Kefírové placky: Hotové za pár minút – skvelé aj k polievke
Kefírové placky: Hotové za pár minút – skvelé aj k polievke
Výber receptov
Čo uvariť na druhý sviatok vianočný a čo sa pripravovalo kedysi
Čo uvariť na druhý sviatok vianočný a čo sa pripravovalo kedysi
Rady a tipy

Šport

Kométa sezóny opäť vyhrala! Zmena na čele, Shiffrinová s výraznou stratou a dve chyby Slovenky
Kométa sezóny opäť vyhrala! Zmena na čele, Shiffrinová s výraznou stratou a dve chyby Slovenky
Lyžovanie
Šok v Česku: Vedenie oceliarov po nepresvedčivých výkonoch prepustilo hlavného trénera
Šok v Česku: Vedenie oceliarov po nepresvedčivých výkonoch prepustilo hlavného trénera
Tipsport ELH
Talent na úrovni Slafkovského? 15-ročný Slovák hviezdi vo Fínsku, debutoval a skóroval za osemnástku
Talent na úrovni Slafkovského? 15-ročný Slovák hviezdi vo Fínsku, debutoval a skóroval za osemnástku
Reprezentácia
VIDEO Nepríjemný moment na MS: Slovenský tréner dostal zásah pukom do hlavy
VIDEO Nepríjemný moment na MS: Slovenský tréner dostal zásah pukom do hlavy
Hokejová reprezentácia do 20 rokov

Auto-moto

ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy

Kariéra a motivácia

Tajomstvo najlepšie platených pozícií: Nie je to titul ani skúsenosť, na čo skutočne záleží
Tajomstvo najlepšie platených pozícií: Nie je to titul ani skúsenosť, na čo skutočne záleží
Trendy na trhu práce
6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
Vyhorenie
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
CV a motivačný list
Tajomstvá, ktoré vám šéf nechce povedať: 5 otázok, ktoré si väčšina zamestnancov netrúfne položiť
Tajomstvá, ktoré vám šéf nechce povedať: 5 otázok, ktoré si väčšina zamestnancov netrúfne položiť
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Aplikácie a hry
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
Správy
Populárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárov
Populárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárov
Veda a výskum
Rakovina sa nespráva tak, ako sme si mysleli. Nový nástroj odhalil skryté genetické siete, ktoré rozhodujú o jej prežití
Rakovina sa nespráva tak, ako sme si mysleli. Nový nástroj odhalil skryté genetické siete, ktoré rozhodujú o jej prežití
Veda a výskum

Bývanie

8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce

Pre kutilov

Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Znamenia, ktoré zažijú najkrajší záver roka: Týmto trom hviezdy prajú vo všetkom
Partnerské vzťahy
Znamenia, ktoré zažijú najkrajší záver roka: Týmto trom hviezdy prajú vo všetkom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
DRÁMA na pohotovosti v
Domáce
DRÁMA na pohotovosti v Košiciach: Zúfalých rodičov s dieťaťom s horúčkou vraj odkopli, ZVRAT a reaguje riaditeľka!
Tunel Višňové dopravný kolaps
Domáce
Tunel Višňové dopravný kolaps neodvrátil: Z kaluže do blata, katastrofálne štefanské kolóny pred Ružomberkom!
MIMORIADNY ONLINE Tvrdý útok
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Tvrdý útok Ruska na Kyjev! Moskva podľa Zelenského mier NECHCE: Hlásia smrť ruského veliteľa
Opozícia ide do vývrtky:
Domáce
Opozícia ide do vývrtky: Deň D, novelizovaný Trestný zákon začína platiť, TOTO sú nové trestné činy!

Ďalšie zo Zoznamu