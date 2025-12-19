Zamestnanci parížskeho múzea Louvre ukončili štrajk: Ďalší však nevylúčili

PARÍŽ - Zamestnanci parížskeho múzea Louvre v piatok hlasovali proti pokračovaniu štrajku, ktorým protestovali proti chronickému nedostatku personálu, zhoršujúcemu sa stavu budov aj rozhodnutiam vedenia. Múzeum tak bude v piatok po troch dňoch obmedzenej prevádzky otvorené ako obvykle, oznámilo jeho vedenie. Informuje o tom agentúra AFP.
Múzeum Louvre býva zatvorené v utorok. V dôsledku štrajku však svoje brány neotvorilo ani v pondelok, v stredu a vo štvrtok bolo otvorené len čiastočne. Lídri odborových zväzov CGT a CFDT uviedli, že zamestnanci hlasovali proti pokračovaniu protestu, varovali však pred ďalšími štrajkovými akciami z dôvodu „nedostatočného pokroku“ v rokovaniach s vedením múzea a ministerstvom kultúry.
Štrajk sa začal necelé dva mesiace po tom, ako boli z Louvru ukradnuté klenoty z 19. storočia v hodnote 88 miliónov eur, po ktorých sa doteraz pátra, ako aj po nedávnom poškodení starovekých kníh a rukopisov zatekajúcou vodou. Vedenie muselo v októbri zatvoriť galériu, v ktorej bola vystavená starogrécka keramika, pretože hrozilo zrútenie stropných trámov.
Požiadavky odborov
Medzi požiadavky odborov je prijatie väčšieho počtu stálych zamestnancov, najmä v oblasti bezpečnosti a služieb pre návštevníkov, a zlepšenie pracovných podmienok. Odbory tiež nesúhlasia so 45-percentným zvýšením cien vstupeniek pre turistov z krajín mimo EÚ od polovice januára. Zvýšenie cien vstupného pre časť návštevníkov má pomôcť financovať rekonštrukcie objektu.