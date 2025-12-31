Ďalší útok? Kolumbijský prezident tvrdí, že USA útočili vo Venezuele na továreň vyrábajúcu kokaín

BOGOTA - Kolumbijský prezident Gustavo Petro v utorok vyhlásil, že Spojené štáty bombardovali v prístavnom venezuelskom meste Maracaibo továreň podozrivú z výrobu kokaínu. Jeho vyjadrenie prišlo len deň po tom, čo jeho americký náprotivok Donald Trump potvrdil prvý úder Washingtonu na území Venezuely. Informuje správa agentúry AFP.
„Vieme, že Trump bombardoval továreň v meste Maracaibo, kde sa podľa našich domnienok miešala pasta z koky na výrobu kokaínu,“ oznámil Petro na platforme X. Trump iba v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty zasiahli a zničili dok vo Venezuele, ktorý údajne slúžil ako nákladisko drog na lode pre pašerákov. AFP zdôrazňuje, že nateraz nie je jasné, či lídri hovorili o tom istom mieste.
Továreň prevádzkovala skupina Povstalecká Národná oslobodzovacia armáda
Petro vo svojom príspevku naznačil, že továreň prevádzkovala kolumbijská skupina Povstalecká Národná oslobodzovacia armáda (ELN), ktorá čiastočne kontroluje kolumbijský región Catatumbo na hranici s Venezuelou, známy pre výrobu kokaínu. Prezident USA Donald Trump 16. decembra oznámil blokádu „sankcionovaných ropných tankerov“ plaviacich sa z Venezuely. Šéf Bieleho domu tvrdí, že Caracas pod vedením prezidenta Nicolása Madura využíva peniaze z predaja ropy na financovanie „narkoterorizmu, obchodovania s ľuďmi, vrážd a únosov“.
Venezuela akúkoľvek účasť na pašovaní drog popiera a tvrdí, že USA sa snažia zvrhnúť Madura s cieľom zmocniť sa jej zásob ropy, ktoré sú najväčšie na svete. Americké sily tiež od septembra útočia na lode v Karibiku a Tichom oceáne, ktoré podľa Washingtonu prevážajú drogy. Útoky si vyžiadali už viac ako 100 obetí na životoch, pričom v mnohých prípadoch išlo o rybárov.