DESIVÉ odhalenie! TOTO páchajú Rusi na afrických žoldnieroch: Rasové urážky aj mína na hrudi

MOSKVA/JOHANNESBURG – Ruskí vojaci majú hľadať do vojny na Ukrajine nové posily v afrických krajinách. Vyhľadávajú ta prevažne žoldnierov, ktorých následne nútia bojovať. Ukrajina vyhlasuje, že Rusi využívajú Afričanov v prvých líniách paľby. Podľa zverejneného videa, je ale situácia oveľa desivejšia. Afričania v skutočnosti nemajú na výber.
Sociálnymi sieťami sa šíri video, kde ruskí vojaci kruto a neľudsky zaobchádzajú s africkým žoldnierom. Údajne mu majú prikázať, aby zaútočil na Ukrajincov. Nechýbajú ani urážky na odlišnú farbu pleti. Okrem toho žoldniera varujú, že pokiaľ nespraví, čo mu prikazujú, vyletí do vzduchu. V tomto kontexte je evidentné, že Rusi podvodným spôsobom lákajú vojakov z Afriky, aby bojovali za nich na Ukrajine. Prvotným signálom má byť ponúkaný vyšší plat, no napokon je všetko inak.
Afričania sú návnady
Na videu je zachytený africký žoldnier, ktorého Rusi vedú cez zákop a potom mu prikazujú, aby zaútočil na Ukrajincov. Rus, ktorý ho častuje rasovými nadávkami ešte doplní, že keď nezaútočí, použijú ho ako "otvárač konzerv".
"Si (čierne) uhlie. Teraz pobežíš cez pole. Do toho!"
Afričan má po celú dobu priviazanú na hrudi nášľapnú mínu. Rusi mu vysvetľujú, že v krajnom prípade ho vyhodia do vzduchu, aby otvoril nepriateľský bunker.
Na ďalšom videu, ktoré bolo zverejnené len koncom minulého týždňa, je vidieť skupinu ozbrojených afrických vojakov, ako sedia niekde na zemi pokrytej snehom. Dlhé chvíle si krátia spievaním piesní v rodnom jazyku. Ruský vojak, ktorý video natáčal a zverejni, dodáva: "Len sa pozrite, koľko je tam vyľakaných. Keď ich nasadia na front, budú spievať inak."
Kyjev varuje, že Rusko sa správa ako impérium
Ukrajinský veľvyslanec v Južnej Afrike Oleksandr Ščerba vyhlásil, že Rusko využíva Afričanov ako "potravu pre delá". Dodal, že podľa predpokladov malo byť na front, cez falošné sľuby lepšieho života po vojne a vyšších platov, vylákaných tisíce Afričanov. Okrem toho poukázal na to, že "Rusko sa pozerá na Afriku očami impéria". Inými slovami, Kremľu na jeho afrických spojencoch nezáleží, a preto posiela afrických vojakov do čelných radov proti nepriateľovi.
Typickým príkladom ruských klamstiev je príbeh afrického vojaka z Ugandy, Richarda Kauna. Viac ako desať rokov slúžil v armáde Sierry Leone, no neskôr si začal hľadať prácu v ruskom Petrohrade. Nevedel však, že keď sa uchádzal o prácu, podpísal aj zmluvu o vstupe do ruskej armády. Podľa svojich slov sa to dozvedel tak, že keď dorazil na vojenskú základňu v Rostove, zajalo ho ukrajinská armáda.
"Od začiatku jesene sa našim pilotom a pechote podarilo neutralizovať 'tmavých' ruských žoldnierov, ktorí so zbraňami v rukách postupovali k našim pozíciám. Po zadržaní sme ich prehľadali, no nemali pri sebe žiadne doklady. Bolo nemožné ich identifikovať," hlási ukrajinská armáda.
Koncom roka pribehol k jednému zo stanovišť neďaleko Lymanu neozbrojený a premrznutý Afričan, ktorý kričal o pomoc. Ukázalo sa, že to bol Richard z Ugandy. "Prezradil, že naletel na ruské sľuby. Vzal si pôžičku na letenky do Ruska, kde mal pracovať v supermarkete, ale nakoniec skončil pred voľbou buď vstúpiť do ruskej armády, alebo guľka do hlavy," dopĺňa zdroj z ukrajinskej armády.